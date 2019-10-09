Новости
«Обрфест START-UP» проходит в Хабаровске
Масштабный профориентационный фестиваль «Обрфест START-UP» пройдет в Хабаровске 9 октября. В СЗК «Платинум Арена» разместятся 18 тематических модулей, где будут представлены 30 образовательных организаций региона. Ожидается, что фестиваль посетит более 8 тысяч гостей разных профессий и возрастов.
- На «Обрфесте» будет представлен весь спектр направлений подготовки среднего профессионального образования, реализуемых в крае. Все желающие смогут примерить на себя разные специальности: надеть рабочую форму пожарного, смоделировать в специальной программе деталь или часть механизма, провести лабораторный анализ природных ресурсов, попробовать управлять виртуальным автомобилем и т.д., - рассказали в министерстве образования и науки края.
Для зрителей организуют более 50 мастер-классов и профессиональных проб. Педагоги модуля «Фабрика-Дети» проведут уникальный курс бизнес-образования для подростков. Также школьники смогут пройти тестирование и выявить у себя склонности и способности к тем или иным видам профессиональной деятельности. По информации пресс-службы правительства региона, ярким модулем на фестивале станет «Лайк Шоу» – увлекательное научное представление с демонстрацией забавных опытов из области физики и химии. Для взрослых гостей подготовлена площадка «Твой профессиональный старт», на которой презентуют краткосрочные программы по подготовке и переподготовке людей в возрасте 50+.
Отметим, что фестиваль также даст старт IV Дальневосточному форуму предпринимателей. «Обрфест» пройдет в нулевой день деловой площадки.
Поделиться
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов12 795
С места событий: Останки на берегу водоема10 353
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 087
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 171
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136