«Обрфест START-UP» проходит в Хабаровске

Масштабный профориентационный фестиваль «Обрфест START-UP» пройдет в Хабаровске 9 октября. В СЗК «Платинум Арена» разместятся 18 тематических модулей, где будут представлены 30 образовательных организаций региона. Ожидается, что фестиваль посетит более 8 тысяч гостей разных профессий и возрастов.

- На «Обрфесте» будет представлен весь спектр направлений подготовки среднего профессионального образования, реализуемых в крае. Все желающие смогут примерить на себя разные специальности: надеть рабочую форму пожарного, смоделировать в специальной программе деталь или часть механизма, провести лабораторный анализ природных ресурсов, попробовать управлять виртуальным автомобилем и т.д., - рассказали в министерстве образования и науки края.

Для зрителей организуют более 50 мастер-классов и профессиональных проб. Педагоги модуля «Фабрика-Дети» проведут уникальный курс бизнес-образования для подростков. Также школьники смогут пройти тестирование и выявить у себя склонности и способности к тем или иным видам профессиональной деятельности. По информации пресс-службы правительства региона, ярким модулем на фестивале станет «Лайк Шоу» – увлекательное научное представление с демонстрацией забавных опытов из области физики и химии. Для взрослых гостей подготовлена площадка «Твой профессиональный старт», на которой презентуют краткосрочные программы по подготовке и переподготовке людей в возрасте 50+.

Отметим, что фестиваль также даст старт IV Дальневосточному форуму предпринимателей. «Обрфест» пройдет в нулевой день деловой площадки.