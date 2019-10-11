Хабаровский край в окружении чумных регионов

В Хабаровске может подешеветь свинина. И это не потому, что хрюшки стали немилосердно плодиться и нагуливать жирок. Виной всему – африканская чума. Пока Хабаровский край держит оборону, а в это время то в Амурской области, то в Приморье обнаруживают очаги этой опаснейшей болезни.

Африканская чума свиней, она же болезнь Монтгомери, африканская или восточноафриканская лихорадка, считается одной из самых опасных и беспощадных, так как при остром течении у животных заканчивается 100% летальным исходом.

Пока в крае нет чумы - зарезали хрюшку и мясо в продажу. Если же чума нагрянет, то свиное поголовье все уничтожается, трупы сжигаются, то, что не сгорело, хоронится на глубину трех метров, еще и сверху известью поливается. Все как при нападении инопланетного вируса. От этой разновидности чумы нет ни лекарства, ни вакцины. Пока еще люди не болеют, так это пока. Всякие вирусы имеют свойство мутировать.

Говорят, то, что Хабаровский край соединяет только мост – благо. Кабаны - не особо хорошо плавают, в отличие от тигра или изюбра, Амур им не переплыть. Пока не наступила зима, хабаровские свиноводы не то что могут спать спокойно, но паники точно быть не должно. А вот покроется Амур льдом - другое дело.

А в это время в Ленинском районе Еврейской автономной области официально зарегистрировано 10 очагов африканской чумы. Большинство случаев обнаружено в личных подсобных хозяйствах. Благодаря местным охотникам зафиксировано и у двух диких кабанов.

В селах Дежнево и Амурзет животноводческие помещения, дворы и дороги подвергнут дезинфекции; свинопоголовье уничтожено. Карантин в этих селах снят, однако разводить новых животных сельчане смогут лишь через год.

Всего в зоне заражения в ЕАО насчитывается более 600 свиней, чуть более 400 уже уничтожено.

Кстати, настоящая война идет в Южной Корее. Винят они в появлении этой страшной инфекции в стране последователей Чучхе. Именно там они видят источник африканской чумы. Армия получила приказ провести работы по дезинфекции территории в районе межкорейской границы и отстреливать диких кабанов, если они попытаются прорваться с территории Северной Кореи.

И еще. Дикий кабан – основной корм амурских тигров. Придет чума в Хабаровский край, можем лишиться этой редкой краснокнижной кошки.





Юрий Вязанкин