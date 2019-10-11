Тепло в дома хабаровчан приходит не везде, не всем и не всегда

С большими трудностями начинается отопительный сезон в Хабаровске. Причина кроется в неготовности теплосетей, за работоспособность которых отвечают энергетики.

В управляющих компаниях говорят о невозможности подключения к теплоснабжению и рекомендуют набраться терпения и немного подождать. Точные сроки никто не знает, все упирается в момент окончания ремонтно-восстановительных работ. Наверное, энергетики рассчитывали, что отопительный сезон в этом году начнется в середине октября – типа теплые деньки начала месяца этому способствовали. А тут внезапно – ну никогда у нас такого не было и вот опять! – началось похолодание. Пришлось сроки корректировать.

Отопительный сезон 2019/2020 г. в столице края начался с 4 октября. С этого дня к теплоснабжению должны быть подключены школы, больницы и иные социально значимые объекты. Жилые дома в Хабаровске начали подключать с 7 октября. Очень не повезло жителям Центрального района, для некоторых домов такой феномен нашей жизни, как теплая батарея откладывается на перспективу. Как заявили в управляющих компаниях Центрального района, практически все дома в районе готовы к подключению. Но если в тепловых сетях нет циркуляции воды, то нет и возможности запустить тепло в дом. В УК посоветовали не паниковать и следить за объявлениями на подъездах, информация о запуске появляется за день-два до подачи тепла.

В Индустриальном районе запуск системы в полном разгаре. Центральный район будет подключаться по мере заполнения системы и по мере окончания работ на аварийных участках теплотрасс. Проблемы «вылезли» после гидравлических испытаний. Один такой «косяк» - по улице Гамарника на участке от улицы Павловича до улицы Постышева ликвидируют вот уже четвертый день. И работы пока не окончены.

А там, где есть возможность запустить тепло в дом, задержки могут быть вызваны большим количеством объектов. Ну как подключить 50 и более домов за день? А также и недостаточным количеством специалистов-сантехников. Гражданам не стоит драматизировать, в прошлом году в течение 10 дней подключали. И справились. А если за этот срок тепло по трубам так и не пришло в дом, а за окном по ночам уже «минус»... Пейте горячий чай, возьмите второе одеяло, быстрее перемещайтесь по квартире, заведите пару котов. Это все реально согревает. В крайнем случае можно и подрожать. За счет такого упражнения идет реальное согревание.

В беде никого не оставят. По информации из правительства края, на прошлой неделе все северные районы Хабаровского края подключили к отоплению. Отопительный сезон уже идет в 13 из 17 районов Хабаровского края, а также в Комсомольске-на-Амуре. Тепло начали подавать как в социальные объекты, так и в жилые дома. На очереди остались южные и центральные территории.

Эдуард Попов,

с верой и надеждой в тепло наших сердец

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