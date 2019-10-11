Сотрудники Хабаровскстата рассказали, как всех возьмут «на карандаш»



Как уверяют специалисты, Всероссийская перепись населения 2020 года будет последняя бумажная и первая электронная перепись населения страны. Для этой цели в край доставят 2444 планшета с предустановленной отечественной операционной системой и специализированным программным обеспечением.

Перепись населения в крае пройдет с 1 по 21 октября 2020 года. Но в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах (их в крае 84) перепись пройдет с 1 апреля по 31 августа. И там, возможно, будут применены как современные гаджеты, так и старый способ – ручкой по бумажке. В остальном же, рассказала Александра Нотевская, заместитель руководителя Хабаровскстата, нынешняя перепись пройдет на высоком техническом уровне: «Современные технологии позволят сократить время обработки собранного массива информации на год. За счет ликвидации промежуточных звеньев и прямого, ежедневного копирования собранной информации». Это первый путь получения данных от населения.

Можно не дожидаться переписчика, а самому заполнить электронный переписной лист на Едином портале государственных услуг. Ежели у вас нет желания пускать посторонних на порог, а с современными средствами не дружите, можно будет прийти в пункты переписи. «Все три вида подачи информации анонимны, статистиков интересует цифра, а не ваши личные данные. Мы не проверяем полученные данные, мы их фиксируем», - заверила Александра Нотевская. Надо сказать, что новый формат сбора информации о населении был отработан в ходе пробной переписи в 2018 году.

Так что можно ожидать появления и новых национальностей, и даже новых видов и типов населения. После переписи-2010 в крае появились дальневосточники, сибиряки, эльфы и джедаи. Именно применение в массовом количестве современных средств позволит получить первые результаты в декабре 2020 года. Предварительные итоги переписи-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, окончательный результат будет известен ближе к году 2022 года.

Вопрос о неточностях в собранном массиве данных остался без ответа. Людмила Молоковец, начальник отдела статистики населения и здравоохранения, заметила, что достоверность, полученная в результате добровольного опроса информации, целиком лежит на гражданах. Так что от нашей с вами сознательности зависит и результат. Погрешности в сборе данных были всегда.

Сэмюэл Клеменс, более известный как Марк Твен, ввел в оборот хлесткую фразу: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», упомянув, что оно приписывается Бенджамину Дизраэли, английскому государственному деятелю Консервативной партии Великобритании второй половины XIX века. Бывало, что желаемое не коррелировалось с действительностью, а тем более с ожидаемым. В истории нашей страны есть эпизод, когда плановая перепись населения вызвала «бурную реакцию» в верхах. Что вылилось в «выпадение в осадок», точнее - в репрессии для органов статистики.



Намедни, просматривая земскую статистику за 1915 год по Приморской области в общем и Хабаровскому уезду в частности, умилился словам: дескать, данные неполные. Ибо люди кто неграмотен, а кто дверь не открыл, а иные были заняты на промыслах. Как это все знакомо нынешним специалистам Хабаровскстата! Так что поддержим начинания нашего государства в деле точного знания. Все на перепись! Дабы затраченные деньги не пропали втуне. Общий бюджет Всероссийской переписи населения и обработки ее результатов - 33 миллиарда рублей. Из них порядка 7 миллиардов придется на технические средства.





Эдуард Попов

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