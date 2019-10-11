В Хабаровском крае начали подавать тепло в жилые дома

По информации краевого минЖКХ из 444 котельных в работу запущена 441. Отопительные системы подключены во всех без исключения районах региона.

Как пояснили в ведомстве, отопительный сезон начался в 17 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На севере края все системы начали работать в нормативные сроки. В Амурском районе осталось запитать теплом поселок Литовко. В Хабаровске не подключены котельные по улицам Антенная и Салтыкова-Щедрина.

- Топливо везде завезено. Энергетический комплекс готов к работе. Но нужно понимать, что хотя котельные запущены, в отдельных жилых домах тепла может еще не быть, так как подключение происходит поэтапно. Обычно на полный запуск уходит до 10 дней, - объяснили в министерстве.

Специалисты напомнили, что подключение отопления производят муниципальные власти, когда на улице в течение 5 дней держится температура ниже +8 градусов. Поэтому в каждом населенном пункте это происходит в разные сроки. Между тем, министерство ЖКХ контролирует процесс запуска.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, со 2 октября в Хабаровском крае открылась "горячая линия" по вопросам подключения отопления. О своих претензиях жители края могут сообщать по телефону: 8 (4212) 40-23-40 или написать в официальный аккаунт сети Инстаграм @krgkl_khv.