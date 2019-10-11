Рыба в Хабаровском крае оказалась вне зоны доступа для потребителей

Социальный проект, рассчитанный на обеспечение населения свежей рыбой по приемлемым ценам, дает сбой. Если в прошлом году по ценам, сформированным с учетом минимальной торговой наценки, было реализовано около 600 тонн продукции, то в этом планировали не более 400 – да и то весь объем не смогли обеспечить.

Год назад осеннюю кету и горбушу продавали под маркой «Доступная рыба» не дороже 129 руб. за килограмм. В нынешнем с производителями и торговыми сетями правительству краю удалось поначалу договорить о 144 руб. за килограмм, но не везде покупатели смогли приобрести рыбу в рамках социальной программы именно по этой цене.

Тем более были изумлены жители Хабаровска, когда на несанкционированных «развалах» можно было купить хвост кеты по 80 руб. за килограмм. Естественно, что никакой речи о сертификации продукции и соблюдении санитарных норм в этом случае речи не идет. Но людям куда важнее экономия, и они отдали предпочтение стихийной и по-настоящему доступной для себя рыбе.

Отсылка чиновников к ухудшению ситуации с популяцией лососевых в Амуре и его притоках, которая наблюдается не первый год, выглядит слабым оправданием для жителей региона. Особенно сильно возмущение среди представителей коренных малочисленных народов Севера, для которых рыба является привычным продуктом питания. Нормы вылова для членов общин в Хабаровском крае в 2-3 раза ниже, чем, например, на Сахалине. А действующие ограничения по срокам лова и использованию орудий существенно осложняют добычу.

При этом прилавки супермаркетов на территории края изобилуют мороженой рыбной продукцией, на этикетках которой в качестве места изготовления значатся Китай, Португалия, Вьетнам и другие страны. Стоимость при этом такова, что порой дешевле купить кусок парного мяса на рынке.

Между тем руководством страны поставлена задача к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Похоже, что в части обеспечения дарами реки и моря Хабаровский край рискует не выполнить эту задачу.





Евгений Мезенцев

Фото - Амурский филиал WWF