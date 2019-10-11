"ЭкоЛидера" выберут в Хабаровском крае

Ежегодный экологический конкурс "ЭкоЛидер" пройдет в Хабаровском крае. Он призван привлечь внимание граждан к проблемам экологии, выявить наиболее эффективные формы организации природоохранной деятельности и способствовать их популяризации среди населения. В министерстве природных ресурсов края уже начался прием заявок на участие. Документы можно будет подать до 15 ноября.

- Свои проекты в области экологии смогут представить физические и юридические лица, а также администрации городских округов и районов. Работы будут оцениваться в девяти номинациях: "Муниципальное образование", "Крупное предприятие", "Предприятие среднего и малого бизнеса", "Учреждение, организация", "Образовательное учреждение", "Средство массовой информации", "Энтузиаст", "Профи", "Сохраним амурского тигра". К заявке необходимо приложить один реализованный в 2019 году проект по улучшению здоровья и экологического благополучия населения или связанный с научными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками, инновационными технологиями в области охраны окружающей среды, а также с рациональным освоением природных ресурсов или экологическим образованием и просвещением, - сообщили в министерстве природных ресурсов края.

По информации пресс-службы правительства региона, победителей определят в каждой из категорий. Кроме того, конкурсная комиссия может учредить специальные номинации в зависимости от поступивших заявок. Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а, каб. 414 (в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов). Телефон для справок: (4212) 47-39-26,47-39-25.