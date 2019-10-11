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Николаевская ТЭЦ готова к максимальной нагрузке
На Николаевской ТЭЦ филиала «Хабаровская генерация» завершена подготовка к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов. В соответствии с графиком, 9 октября, специалисты станции закончили плановый капитальный ремонт турбоагрегата №4 мощностью 55 МВ, на который Дальневосточная генерирующая компания направила более 22 млн рублей.
За это время энергетики заменили на турбине лопатки последней ступени, провели контроль металла проточной части. Часть работ пришлась на генератор, ремонт которого производился с выводом ротора и снятием бандажных колец.
«Для проведения работ мы доставили из соседнего региона передвижной разборный балансировочный станок, - рассказал главный инженер Николаевской ТЭЦ Игорь Демьянченко. – Он необходим для завершающей стадии капремонта - балансировки ротора. Процедура балансировки и приемо-сдаточные испытания турбоагрегата №4 прошли успешно».
На Николаевской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании 2019 года также проведены текущие ремонты на турбоагрегатах №№1-3. Модернизация оборудования позволит повысить его надежность и уверенно нести максимальную нагрузку в период отопительного сезона. В Николаевске-на-Амуре и Николаевском районе, как самых северных территориях Хабаровского края, он стартовал одним из первых - 30 сентября.
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