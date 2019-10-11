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День открытых дверей пройдет в правительстве Хабаровского края
В правительстве Хабаровского края 19 октября с 10:00 до 15:00 состоится экскурсия. День открытых дверей приурочен к 81-ой годовщине со дня образования Хабаровского края.
Все желающие в возрасте от 14 до 25 лет смогут посетить экскурсию по адресу ул. Карла Маркса 56. Для этого необходимо оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» (myrosmol.ru). Количество участников строго ограничено.
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