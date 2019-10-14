Хабаровчане получат консультацию по проблемам органов слуха

Встреча с сурдологами и отоларингологами пройдет в краевом центре 15 октября в формате круглого стола.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от потери слуха страдают более 466 миллионов человек в мире, 13 миллионов человек в России, 1 миллион из них – дети. С каждым годом эта проблема «молодеет»: если еще 10-15 лет назад тугоухость считалась болезнью пожилых людей, то сегодня в очереди к сурдологу можно встретить и молодых людей.

Что вызывает потерю слуха у молодежи, как не допустить снижения слуха, что делать, если слух уже снижен, влияет ли ухудшение слуха на речь - на эти и другие вопросы в рамках круглого стола ответят специалисты: сурдолог-оториноларинголог, главный врач клиники слуха «Аудионика» Елена Корпачева; сурдолог-оториноларинголог высшей категории, заведующая поликлиническим отделением Хабаровского филиала научно-клинического центра оториноларингологии федерального медико-биологического агентства России Ольга Кузьминых; врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий специалист Хабаровского диагностического центра Оксана Буланова.