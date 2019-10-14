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В Хабаровске незаконно используют земельные участки
Специалисты департамента архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска выявили факты незаконного использования пяти участков. Проверку совместно с профильным отделом комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска провели по улице Ставропольской.
Несколько земельных участков использовались без правоустанавливающих документов.
По словам Вячеслава И Ин Су всего в списке самовольно используемых участков в настоящее время находится 21 объект. По всем выявленным фактам нарушения земельного законодательства подготовлены материалы для передачи в уполномоченные органы. Кроме того, на учете специалистов 22 объекта самовольного строительства. По решению судов подлежат сносу 9 объектов капитального строительства и реконструкции. Открыты исполнительные производства по сносу восьми из них. Одно решение пока не вступило в силу.
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