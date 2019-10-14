В Хабаровске незаконно используют земельные участки





Специалисты департамента архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска выявили факты незаконного использования пяти участков. Проверку совместно с профильным отделом комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска провели по улице Ставропольской.

Несколько земельных участков использовались без правоустанавливающих документов.

«По результатам осмотра специалисты выявили факты самовольного использования земельных участков по ул. Ставропольской, 10, 12, 14 16 и 22. Также удалось выяснить, кто произвел самозахват этих участков. Данная информация направлена в адрес департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска для проведения проверки. Совместные рейдовые мероприятия по частному сектору мы проводим во всех районах города», - рассказал заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав И Ин Су.

По словам Вячеслава И Ин Су всего в списке самовольно используемых участков в настоящее время находится 21 объект. По всем выявленным фактам нарушения земельного законодательства подготовлены материалы для передачи в уполномоченные органы. Кроме того, на учете специалистов 22 объекта самовольного строительства. По решению судов подлежат сносу 9 объектов капитального строительства и реконструкции. Открыты исполнительные производства по сносу восьми из них. Одно решение пока не вступило в силу.