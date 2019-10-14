«СКА-нефтяник» проиграл Кубок мира шведам

Лучший результат в истории клуба показал «СКА-нефтяник» на завершившемся в воскресенье в Швеции розыгрыше Кубка мира. По информации пресс-службы правительства региона, впервые за 17 лет участия в этом турнире армейская дружина дошла до финала, завоевав по итогам чемпионата серебряные медали. В финале «СКА-нефтяник» уступил шведскому «Болльнесу».

Судьбу матча решили два промаха, совершенные хабаровчанами в обороне с интервалом в две минуты. К тому моменту шведы вели с минимальным счетом 3:2. Итоговый счет встречи -5:2.

Голами в составе победителей отметились Кристиан Микельссон (23, 27, 36, 47-я минуты) и Самули Хелавур (45). У «СКА – Нефтяника» отличились Артем Бондаренко (32) и Максим Ишкельдин (41).