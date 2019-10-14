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Школьников и студентов Хабаровского края приглашают на «BlackMirrorCTF – 2019»
Соревнования по информационной безопасности «BlackMirrorCTF – 2019» пройдут в Хабаровске этой осенью. Принять участие в киберквесте могут школьники и студенты со всей страны. Для этого необходимо создать команду не более чем из пяти единомышленников и отправить заявку на участие, заполнив специальную форму регистрации на официальном сайте сообщества FarEastCTF.
Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, состязания пройдут в два тура. Онлайн этап продлится с 19 октября по 25 октября. Его участникам предстоит пройти захватывающий квест, главная цель которого - получить ссылку на регистрацию на очный этап мероприятия. Команды, которые первыми справятся с заданием, заработают дополнительные баллы. Для участников, столкнувшимися с трудностями при прохождении онлайн-испытания, организаторы опубликуют подсказки для допуска в следующий тур.
По информации пресс-службы правительства региона, очный этап состоится 2 ноября в Бизнес Инкубаторе ТОГУ. По словам организаторов, в соревнования внесен ряд изменений.
Для участников очного этапа предусмотрен бесплатный обед, а для приезжих - бесплатное проживание. Всех школьников и студентов ждут призы от спонсоров, а лучшие команды из Хабаровского края получат путевки на образовательную смену «Этичный хакер», которая пройдет 6 ноября 2019 года в детском центре «Созвездие». С положением соревнований можно ознакомиться во вложении.
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