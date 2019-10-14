Двое жителей Хабаровского края получили государственные награды

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный художник РФ» присвоено председателю правления Комсомольского-на-Амуре городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Валерию Леватаеву. Звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоен артист Хабаровского краевого театра драмы Александр Сафронов.

Валерий Леватаев - один из ведущих художников декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока. С 2000 года является членом Союза художников России. Его экспрессивные, насыщенные цветом и фактурами произведения всегда привлекают внимание зрителей и получают высочайшую оценку искусствоведов. Одной из вершин творчества Валерия Леватаева стал цикл произведений в технике «горячая эмаль», посвященный освоению Дальнего Востока России.

Сегодня ученики Валерия Василевича успешно работают дизайнерами и педагогами в детских художественных школах и принимают активное участие в выставочной деятельности Комсомольского-на-Амуре городского отделения Союза художников.

Артист Хабаровского краевого театра драмы Александр Сафронов сыграл более 80 ролей из репертуара русской и зарубежной классики и современной драматургии и по праву считается мастером сцены.

- В репетиционном процессе Александра Андреевича интересует не столько внешний рисунок роли, сколько подробное освоение пьесы в целом и своего персонажа в отдельности, что помогает впоследствии его героям быть яркими, наполненными изнутри. В недавно состоявшейся премьере спектакля «Мы не одни, дорогая!» он вновь утвердил себя, как артист острохарактерный, умеющий при этом найти для своего персонажа Уолтера те краски, которые подчеркивают внутренний драматизм при всей комичности ситуации, - отметили в краевом театре драмы

По информации пресс-службы правительства региона, на сегодняшний день в крае проживает 30 заслуженных артистов РФ, четыре народных артиста РФ, три заслуженных художника РФ, два народных художника Российской Федерации. Еще 20 человек удостоены почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».