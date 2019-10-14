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В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева» обновят тигриные вольеры
Модернизация заключается в технических изменениях и воплощении нового дизайн-проекта, разрабатываемого с учётом современных профессиональных требований и тенденций в области проектирования объектов на территории зоопарков.
Поэтапную работу по модернизации вольерного комплекса для тигров в зоосаде «Приамурский» планируется осуществить в течение 2-х лет.
Эскизы нового тигриного комплекса вольеров выполняет хабаровская компания, опираясь на актуальные отечественные и мировые профессиональные стандарты, учитывая пожелания и рекомендации специалистов зоосада. Коллеги из европейских зоопарков, ознакомившись с дизайн-проектом, дали ему высокую оценку.
По информации пресс-службы министерства культуры региона, по плану, первым в очереди на обновление будет вольер тигрицы Ригмы, которая появилась в зоосаде из дикой природы в ноябре 2006 года в возрасте 2-3 месяцев. Второй вольер для Бархата, третий предназначен для размещения новой особи в перспективе.
По оценке, произведённой в четвёртом квартале 2019 г., общая стоимость обновления тигриных вольеров составит 10 млн руб. Финансирование предполагает привлечение собственных средств (от продажи билетов) и спонсорской помощи.
На период обновления места жительства в зоосаде тигрица Ригма будет находиться в вольере на территории центра реабилитации диких животных «Утёс». Накануне транспортировку хищницы в центр реабилитации выполнила группа сотрудников комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края в сопровождении ведущего ветеринарного врача зоосада «Приамурский» Анны Мельниковой. Перед отправкой ветеринары зоосада провели комплексное обследование тигрицы Ригмы и отметили, что хорошее состояние здоровья животного.
Во время пребывания тигрицы Ригмы в центре «Утёс» за ней регулярно будут наблюдать сотрудники ветеринарной службы зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева и специалисты реабилитационного центра.
Справка:
«Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева» основан в октябре 2002 г. с целями решения научно-просветительных, исследовательских и природоохранных задач, а также экспонирования и изучения диких животных в искусственных условиях.
На территории зоосада содержатся порядка 70 видов (около 150 питомцев) диких животных и птиц, многие из которых поступили из дикой природы и прошли программу реабилитации.
В секторе млекопитающих представлено 63 особи из 22 видов, в том числе шесть видов внесены в Красную книгу. В секторе птиц содержится около 17 видов диких птиц, семь из которых занесены в Красную книгу. В секторе копытных представлено 28 особей.
Ежегодно Зоосад принимает в среднем порядка 100 тысяч посетителей.
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