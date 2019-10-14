В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева» обновят тигриные вольеры

Модернизация заключается в технических изменениях и воплощении нового дизайн-проекта, разрабатываемого с учётом современных профессиональных требований и тенденций в области проектирования объектов на территории зоопарков.

Поэтапную работу по модернизации вольерного комплекса для тигров в зоосаде «Приамурский» планируется осуществить в течение 2-х лет.

Эскизы нового тигриного комплекса вольеров выполняет хабаровская компания, опираясь на актуальные отечественные и мировые профессиональные стандарты, учитывая пожелания и рекомендации специалистов зоосада. Коллеги из европейских зоопарков, ознакомившись с дизайн-проектом, дали ему высокую оценку.

По информации пресс-службы министерства культуры региона, по плану, первым в очереди на обновление будет вольер тигрицы Ригмы, которая появилась в зоосаде из дикой природы в ноябре 2006 года в возрасте 2-3 месяцев. Второй вольер для Бархата, третий предназначен для размещения новой особи в перспективе.

По оценке, произведённой в четвёртом квартале 2019 г., общая стоимость обновления тигриных вольеров составит 10 млн руб. Финансирование предполагает привлечение собственных средств (от продажи билетов) и спонсорской помощи.

На период обновления места жительства в зоосаде тигрица Ригма будет находиться в вольере на территории центра реабилитации диких животных «Утёс». Накануне транспортировку хищницы в центр реабилитации выполнила группа сотрудников комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края в сопровождении ведущего ветеринарного врача зоосада «Приамурский» Анны Мельниковой. Перед отправкой ветеринары зоосада провели комплексное обследование тигрицы Ригмы и отметили, что хорошее состояние здоровья животного.

«В последний раз такое детальное обследование Ригмы мы проводили 10 лет назад. УЗ-диагностика показала, что состояние внутренних органов тигрицы – печени, почек, поджелудочной железы, репродуктивных органов – хорошее. У хищницы достаточно плотный, ощутимый подкожно-жировой слой на животе, что свидетельствует о её подготовке к зимнему периоду. Вес Ригмы составляет 128 килограммов», – сообщила Анна Мельникова.

Во время пребывания тигрицы Ригмы в центре «Утёс» за ней регулярно будут наблюдать сотрудники ветеринарной службы зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева и специалисты реабилитационного центра.