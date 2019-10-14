Объявлен конкурс на разработку проекта памятника Г.И. Невельскому в Хабаровске

Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры объявило открытый конкурс на разработку проекта памятника адмиралу Г.И. Невельскому в г. Хабаровске.

К участию в конкурсе приглашаются творческие мастерские и студии, общественные организации и другие юридические лица, а также авторы (физические лица). Общий призовой фонд конкурса составит 525 тысяч рублей.

В состав жюри конкурса вошли архитекторы, представители творческих союзов, общественных организаций, учреждений культуры, искусствоведы, историки.

Конкурс будет проходить в несколько этапов.

Прием проектов участников начнется 16 декабря 2019 года, итоги конкурса будут подведены 24 декабря и опубликованы на сайте министерства культуры Хабаровского края.

С положением о проведении конкурса и другими конкурсными материалами можно ознакомиться на сайте минкультуры региона по ссылке - https://minkult.khabkrai.ru/events/Novosti/3920.