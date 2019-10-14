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В Хабаровском крае ищут перспективные места эко туризма
Десять дней в Хабаровске гостили представители крупнейших туроператоров из Германии. Они прибыли на Дальний Восток с особым визитом – познакомиться с местным колоритом и узнать настоящую Россию. За десять дней немцы посетили Петропавловский монастырь, Национальный парк "Анюйский", Дурминское лесоохотничье хозяйство, рыборазводный завод в селе Найхин, поднялись на сопку Любви и на Сикачи-Алян, посмотрели петроглифы, стали участниками догтреккинга и экскурсии в Беловодье, спускались по реке Анюй.
Многообразная природа края определяет особую популярность эко туризма. Наибольший интерес представляют сплавы по многочисленным горным рекам, маршруты приключенческого и рыболовного туризма.
В рамках развития туристического потенциала и привлечения инвесторов в развитие экологического туризма на территории Хабаровского края, краевое Агентство инвестиций и развития проводит опрос.
- Если ли Вам известны интересные и красивые перспективные места по эко туризму, которые отсутствуют на туристическом портале travel.khv.ru, просим отправлять предложения в адрес Агентства на эл. почту agency@invest-khv.ru, с указанием географических координат. Также, ждем Ваших предложений по развитию экологического туризма на территории нашего края, - сообщается на сайте
краевого агентства инвестиций и развития Хабаровского края.
Материалы принимаются до 31 октября. Результаты опроса будут опубликованы на инвестиционном портале Хабаровского края.
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