Жители Хабаровского края получили 600 тысяч налоговых уведомлений

Кампания по отправке налоговых уведомлений физическим лицам за 2018 год завершилась в Хабаровском крае. В адрес владельцев транспортных средств и объектов недвижимости должны поступить 599 тысяч квитанций. Как отметили в управлении ФНС России по краю, 115 тысяч уведомлений выгружены в электронном виде в личные кабинеты налогоплательщиков, остальные направлены по почте заказными письмами.

официальном сайте ФНС. Срок оплаты налогов, указанных в уведомлениях – не позднее 2 декабря 2019 года, - сообщили в налоговой службе. - Чтобы упростить расчет и предотвратить распространение под видом фискальных платежей недостоверных квитанций, с этого года все реквизиты включены в налоговое уведомление. Отдельные квитанции больше не направляются. Все подробности о содержании налоговых уведомлений можно узнать наФНС. Срок оплаты налогов, указанных в уведомлениях – не позднее 2 декабря 2019 года, - сообщили в налоговой службе.

По информации пресс-службы правительства региона, 25 октября 2019 года с 9:00 до 20:00 во всех территориальных налоговых инспекциях края пройдет «День открытых дверей» для налогоплательщиков из числа физических лиц. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Специалисты ведомства подробно расскажут о порядке исполнения уведомлений, о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также помогут пройти процедуру регистрации в «Личном кабинете».