В Хабаровском крае завершился паводок на Амуре

Об этом сообщили гидрологи, указав, что отметки реки на всем протяжении опустились ниже уровня опасных явлений. Река переходит в зимний режим, и угрозы подтоплений больше не ожидается.

- Тенденция снижения уровня на Амуре в ближайшие недели продолжится. Сейчас отметка воды у Хабаровска составляет 209 см, снизившись за сутки на 15 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень достиг 476 см, упав на 20 см. У Николаевска-на-Амуре река держится на отметке 210 см, опустившись за сутки на 3 см, - сообщили в Хабаровском гидрометцентре.

Еще одним важным условием, характеризующим окончание паводка, стал факт того, что вода полностью освободила ранее подтопленное жилье. Еще в конце прошлой недели в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре в воде находился 21 жилой дом. Сейчас подтопления остались только в подвалах некоторых домов. Теперь многое будет зависеть от оперативности работы управляющих компаний, которые должны как можно скорее откачать воду и просушить подвальные помещения.

- Одна из важнейших задач в настоящий момент – проведение единовременных выплат пострадавшим. На утро понедельника 14 октября компенсации выплачены более чем 21 тысяче граждан на общую сумму 260,9 млн рублей. При этом 80% средств выплачено в Комсомольске-на-Амуре, где последствия паводка наиболее тяжелые. Там в списки на получение единовременной помощи занесено 19,6 тысяч человек и людей будет больше, так как из жилых домов поселка Хорпинский вода ушла сутки назад. Всего же в регионе в списках пострадавших числится 27 тысяч человек, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

Сейчас в крае развернута кампания по оказанию помощи пострадавшим от паводка. Заявления на получение единовременных выплат оформляют во всех муниципалитетах, оказавшихся в зоне подтопления. Для этого гражданину нужно обратиться в местную администрацию. К примеру, в Хабаровске обращения принимают в каждом из городских округов, а в Комсомольске-на-Амуре - через МФЦ. Если нужна юридическая помощь, то ее оказывают в филиалах краевого бюро, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Записаться к юристам можно по единому номеру: 8-800-100-42-12.

Напомним, что гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачивают по 10 тысяч рублей в качестве единовременной компенсации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за частичную и полную утрату имущества людям переводят по 50 или 100 тысяч рублей. Выплаты зачисляют на банковские карты или отдают в отделениях Почты России. В ближайшее время начнутся выплаты на ремонт или приобретение нового жилья, которое будут предоставлять взамен признанного непригодным для проживания.