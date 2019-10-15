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В Хабаровском крае завершился паводок на Амуре
Об этом сообщили гидрологи, указав, что отметки реки на всем протяжении опустились ниже уровня опасных явлений. Река переходит в зимний режим, и угрозы подтоплений больше не ожидается.
Еще одним важным условием, характеризующим окончание паводка, стал факт того, что вода полностью освободила ранее подтопленное жилье. Еще в конце прошлой недели в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре в воде находился 21 жилой дом. Сейчас подтопления остались только в подвалах некоторых домов. Теперь многое будет зависеть от оперативности работы управляющих компаний, которые должны как можно скорее откачать воду и просушить подвальные помещения.
Сейчас в крае развернута кампания по оказанию помощи пострадавшим от паводка. Заявления на получение единовременных выплат оформляют во всех муниципалитетах, оказавшихся в зоне подтопления. Для этого гражданину нужно обратиться в местную администрацию. К примеру, в Хабаровске обращения принимают в каждом из городских округов, а в Комсомольске-на-Амуре - через МФЦ. Если нужна юридическая помощь, то ее оказывают в филиалах краевого бюро, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Записаться к юристам можно по единому номеру: 8-800-100-42-12.
Напомним, что гражданам, пострадавшим от наводнения, выплачивают по 10 тысяч рублей в качестве единовременной компенсации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за частичную и полную утрату имущества людям переводят по 50 или 100 тысяч рублей. Выплаты зачисляют на банковские карты или отдают в отделениях Почты России. В ближайшее время начнутся выплаты на ремонт или приобретение нового жилья, которое будут предоставлять взамен признанного непригодным для проживания.
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