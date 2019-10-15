В Хабаровске заканчивают разбирать дамбы

Подрядчики намерены завершить работы по демонтажу водозащитного сооружения в районе затона, которые были начаты в прошлый четверг.

Полностью закончить работы необходимо до середины октября. Экстренность работ связана с необходимостью провести техническое обслуживание судов на базе РЭБ флота и подготовить их к будущей навигации. Об этом рассказали в управлении ГО и ЧС администрации города.

«Нами заблаговременно был проведен конкурс, определен подрядчик. Он с прошлого четверга начал работы. Привлечена техника речного порта. На сегодняшний день процесс находится в завершающей стадии, начались промеры глубин», - рассказал начальник управления ГО и ЧС Андрей Акимов.

Работа проводилась в два этапа. На первом с дамбы была удалена прослойка сланца, которая составила порядка 3,5 тысяч кубометров. На втором этапе грейферный ковш вычерпал грунт на глубину в 4 метра. Был проделан коридор для прохода судов порядка 45 метров в ширину. Этого достаточно. Часть песка было решено оставить на месте, он пригодится, чтобы достраивать систему батопорта.

15 октября на судостроительном заводе состоится пуск сооружения. Если большая вода опять придет в Хабаровск, дамбу строить не будет необходимости - затон защитит механический затвор. Всего во время прохождения паводка в городе было построено 5 дамб: на улицах Штормовой, Вилюйской, Богачева, в районе затона и на стадионе имени Ленина. На сегодняшний день гидрозащитное сооружение в районе стадиона имени Ленина также демонтируется. Более половины грунта уже вывезено. А вот на улице Богачева часть песка, из которого была построена дамба, оставят на месте. Там он никому не мешает, но если вновь случится потоп, новое сооружение можно будет построить быстрее и дешевле. Сегодня угроза подтопления в Хабаровске полностью устранена.