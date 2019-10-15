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В Хабаровске появится сеть 5G
«Первая башенная компания» (дочернее предприятие ПАО «Мегафон») совместно с МУП «Горсвет» монтирует в Хабаровске опоры двойного назначения.
Первый такой объект для размещения оборудования связи смонтирован на улице Машинистов. Это опоры, на которые можно установить не только наружное освещение, но и оборудование операторов сотовой связи, светофоры, камеры наружного наблюдения и другие системы. До конца 2019 года аналогичные «мачты» появятся на улицах Фурманова, Павловича, Кооперативной и Моряков-Амурцев. А в первом квартале следующего года такое оборудование будет установлено на улице Истомина, в переулке Молдавском, на Восточном шоссе.
Развитие инфраструктуры сотовой связи с использованием опор двойного назначения позволит значительно улучшить качество мобильного интернета в «проблемных» районах города. Основной задачей в их строительстве является подготовка городской инфраструктуры сотовой связи к внедрению технологии доступа к сети Интернет стандарта 5G, которая произойдет в перспективе.
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