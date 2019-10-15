В Хабаровске появится сеть 5G

«Первая башенная компания» (дочернее предприятие ПАО «Мегафон») совместно с МУП «Горсвет» монтирует в Хабаровске опоры двойного назначения.

Первый такой объект для размещения оборудования связи смонтирован на улице Машинистов. Это опоры, на которые можно установить не только наружное освещение, но и оборудование операторов сотовой связи, светофоры, камеры наружного наблюдения и другие системы. До конца 2019 года аналогичные «мачты» появятся на улицах Фурманова, Павловича, Кооперативной и Моряков-Амурцев. А в первом квартале следующего года такое оборудование будет установлено на улице Истомина, в переулке Молдавском, на Восточном шоссе.

«Работа по монтажу опор двойного назначения со стороны администрации города ведется по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Операторы связи за свой счет монтируют оборудование. Стоимость установки одной опоры составляет 1,8 миллиона рублей», - рассказал главный специалист управления промышленности, транспорта и связи администрации города Александр Разуваев.

Развитие инфраструктуры сотовой связи с использованием опор двойного назначения позволит значительно улучшить качество мобильного интернета в «проблемных» районах города. Основной задачей в их строительстве является подготовка городской инфраструктуры сотовой связи к внедрению технологии доступа к сети Интернет стандарта 5G, которая произойдет в перспективе.