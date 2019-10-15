В Хабаровске сделали еще один шаг к истории как к точной науке



По крайней мере при посещении презентации каталога выставки «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.» в это очень хочется верить. Благодаря дару Алексея Колесникова в фонды Гродековского музея и в исторический оборот вошло порядка 100 уникальных фотографий.

Снимки Алексей выкупал у сособственников на различных аукционах. На них нет изображений боев, нет героического. В основном на фотографиях – тыловая, «статская» или не совсем военная жизнь нашего города с 1918 по 1922 год. Ее снимали или японцы, или американские военнослужащие. И только малая часть изображений - постановочные снимки из фотоателье.

Две выставки

На основе этих снимков Гродековский музей провел две выставки. Первый проект был реализован в Археологическом музее. В достоверном интерьере старого здания пивовара Люббэна на стенах из дореволюционного кирпича очень качественные фотоиллюстрации быта Хабаровска времен Гражданской войны дополнили стенды с артефактами тех времен – цитаты из дневников, газетные строчки. Хроника 1919 года проецировалась без остановки не на белый экран, а прямо на стену. Эта выставка проработала с конца марта по конец мая, чтобы в августе переехать в главный корпус Гродековского музея. Как сообщал в своем послании Алексей Колесников: «Планировали месяц, но «Повседневность» работала всего две недели: график поломали привозные проекты». Так что выставка в начале сентября была свернута. Но ее успели посмотреть около 2,5 тысячи человек.

Внимание к деталям

Часть фотографий можно было видеть ранее – и в публикациях Алексея Колесникова, и в других источниках. Часть снимков оказалась незнакомой даже узким специалистам. И тем ценнее каталог, где фотографии приведены в высоком разрешении, благодаря чему можно разглядеть даже мелкие детали, начиняя от узора наличников и заканчивая знаками различия у военнослужащих. А какие типажи гражданской наружности изображены на фото - какие армяки, какие костюмы, какие шляпы и треухи! А одежда дам, девиц и детей? Это просто праздник для глаз! Для себя отложил в памяти просто шикарные фото вооружения и бронетехники. Это же мало познанная сторона войны на Дальнем Востоке – технических и специальных средств воющих сторон. Ведь в событиях 5 апреля 1920 года в Хабаровске как красные, так и японцы применили несколько бронеавтомобилей. Так, может, они и друг с другом могли повоевать-пострелять?!

Самое главное, по словам Алексея Колесникова, не в том, что снимки вошли в оборот: «Мы сумели атрибутировать, т.е. точно установить, что и кто, где и когда изображено на этих снимках. И только по трем фото есть вопросы. Так до конца и не удалось понять - Хабаровск это или Благовещенск». Среди снимков, по словам Алексея Колесникова, есть очень редкие. К примеру, групповой портрет «трех атаманов с конями» – Семенов, Калмыков, Гамов. Он был сделан во время парада союзных сил в честь дня рождения императора Японии 31 октября 1919 года. «Считаем его уникальным, потому что второго отпечатка в этом мире не выявлено», - объяснил историк.

Сам выставочный проект «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.» то ли перекликается, то ли сочетается с выставкой «Деньги Гражданской войны: игра престолов». Два года назад она лихо стрельнула у гродековцев! Люди работают. Считай, в последнее время каждый год выдают очень зрелищные проекты. Они не только интересны посетителям, но и исторически достоверны. В наше время последнее особо ценится.



Как это ни парадоксально

Проект-выставка «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918-1922 гг.» оказался серьезной заявкой для гродековцев. Команда проекта – сотрудник исторического отдела Екатерина Гончарова и Алексей Колесников. Благодаря проекту музей стал победителем конкурса фонда «История Отечества» в номинации «Организация выставочной и экспозиционной деятельности». Победа в конкурсе, финансовая поддержка от фонда – более полумиллиона рублей превратились в каталог выставки, который и был продемонстрирован общественности на прошлой неделе в Тигровом зале краевой научной библиотеки.



«Как это ни парадоксально, мы отмечаем 100-летие событий Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке, но только в последние 10-15 лет началось формирование визуального представления о них. И как это ни парадоксально, за возвращение исторического фотодокументального наследия мы обязаны интервентам - военным корреспондентам и любителям. Наследники неохотно расстаются со снимками, в основном через аукционы. Но в Хабаровск за последние 10 лет удалось вернуть около 300 изображений», - рассказал Алексей Колесников.

«Мы сейчас находимся где-то на середине большого пути по созданию новой экспозиции, посвященной Гражданской войне и интервенции, где будем рассказывать о повседневности, о людях. Эти снимки, этот каталог, экспонаты из запасников будут в основе выставки», - уточнил Иван Крюков, директор Гродековского музея.

Сама презентация - мероприятие в большей степени для музейщиков, работников архива, профессионалов-историков и любителей от истории. И, как отмечали выступавшие специалисты, фотографии, переданные в дар музею, вышедший каталог выставок – добрый сигнал.Алексей Колесников поступил правильно, передав в музей уникальные снимки. Поступай как Алексей Колесников!



Есть что показать

Сам каталог реально шикарен. С массой дополнительной информации в виде абсолютно субъективного мнения людей того времени или газетных публикаций. Одно плохо - тираж каталога очень мал, всего 500 экземпляров. Но на этом музей решил не останавливаться. Как заверила Нина Маркова, заместитель генерального директора, допечатки каталога в бумажной форме не будет: «Но, скорее всего, в следующем году в электронной форме он будет выложен на сайте музея».



«Это не иллюстрации для учебника истории. Прежде всего мы стремились показать человека, такого, как и мы, но 100 лет назад. Как показало наблюдение за посетителями, современные люди легко проецируют те события на себя или ставят себя на место тех людей», – объяснил сверхзадачу подобных экспозиций Алексей Колесников.

«Представленные в каталоге фотографии – важнейший исторический источник. Они помогают отделить настоящую трагическую историю от пропагандистских вымыслов историографии», - считает Юрий Цыпкин, доктор исторических наук.

И да, с Алексеем Колесниковым не во всем можно согласиться. Некоторые его трактовки японского присутствия на Дальнем Востоке я понять могу, но не могу принять. Но в основе его работ, в основе его публикаций лежит прежде всего факт: свидетельские показания, документы того времени. И что, если это личное письмо или накарябанное «на коленке» послание ротного командира в вышестоящий штаб? Разве от этого оно перестало быть свидетельством истории? Конечно, нет. И тем более оно ценно, если эти источники перепроверяются и подтверждаются другими свидетельствами.Это очень здорово, когда вместо псевдоисторических публикаций в стиле «фоменковщины-филоновщины» появляются аргументированные публикации. На основе знания, а не слухов, сплетен и передергиваний. К чему приводит пренебрежение историческими источниками, любой из вас, уважаемые читатели, может убедиться, внимательно рассмотрев барельефы, что налеплены на стеле «Город воинской славы» и вокруг нее. Сейчас благодаря историкам «новой волны», свободным от идеологических штампов и политической ангажированности, но оперирующим исключительно документами и фактами, история страны превращается в точную науку. По крайней мере мне в это ОЧЕНЬ хочется верить.



Андрей Дунаевский

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