Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первые рейсы

Международный аэропорт Хабаровск приступил к поэтапному переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний. После ввода в эксплуатацию и проведения тестовых испытаний начинается регулярное обслуживание пассажиров. 14 октября в новом терминале внутренних авиалиний обслужены на прилет и вылет два первых рейса – из Москвы и Улан-Уде. Старт новому терминалу дал Президент России Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума.

«Мы рады приступить к обслуживанию пассажиров в новом терминале. Надеемся, что гости нового терминала с пониманием отнесутся к возможным неудобствам, которые могут возникнуть на начальном этапе работы. Постараемся вместе с нашими партнерами – авиакомпаниями, арендаторами, которые предоставляют услуги в терминале, сделать все возможное, чтобы нашим пассажирам было максимально комфортно в новом терминале».

«Отрадно отметить, что обслуживание пассажиров первого рейса авиакомпании Nordwind в новом терминале совпадает с 10-летием выполнения первого рейса Nordwind из Хабаровска в Бангкок. Сотрудничество с аэропортом Хабаровска имеет большое значение в планах развития авиакомпании Nordwind. Мы приветствуем введение новых объектов инфраструктуры, которые расширяют производственные возможности для авиакомпаний и, что особенно важно, делают обслуживание пассажиров более комфортным. Руководством авиакомпании Nordwind и аэропорта недавно был подписан меморандум о стратегическом партнерстве. Мы рассматриваем аэропорт Хабаровск, как якорный аэропорт авиакомпании на Дальнем Востоке. Уже с 27 октября начинается выполнение пяти новых регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Активно прорабатываются полеты по международным направлениям, которые мы планируем начать из аэропорта Хабаровска в период осенне-зимней навигации», – рассказал директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович.

«Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал позволит воздушной гавани выполнять функцию ключевого транспортного узла Дальнего Востока. Здесь будет создано около 230 рабочих мест для жителей региона», - пояснил он.

Первых 256 пассажиров авиакомпаний «Nordwind» рейса N4 305 Москва - Хабаровск и «ИрАэро» рейса IO 9107 Улан-Удэ-Хабаровск встречали в новом терминале руководство аэропорта Хабаровск, представители консорциума японских инвесторов и авиакомпаний.Airbus A-330 авиакомпании Nordwind стал первым воздушным судном, пассажиров которого обслужили в Хабаровске с использованием телескопического трапа. Пассажирам первых рейсов, гостям и сотрудникам аэропорта подготовили музыкальный подарок – концерт «Музыка на небесах» симфонического оркестра Хабаровского музыкального театра под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского. В тот же день оба рейса были обслужены на вылет по обратным маршрутам в Москву и Улан-Уде.Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Площадь терминала более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно, в терминале соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия).Разрешение на ввод терминала в эксплуатацию было получено 30 августа, а 4 сентября новый терминал внутренних авиалиний торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного ВЭФа. 30 сентября с готовностью нового терминала и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам Юрий Трутнева, строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта стало примером комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. «Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее», – подчеркнул он во время своей рабочей поездки в Хабаровский край.Как прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирующее новый терминал)По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана Канукоева, «недавний запуск крупного инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» – терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск – важный этап в развитии всего Дальнего Востока и преференциальных режимов, в частности.