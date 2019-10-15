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Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первые рейсы
Международный аэропорт Хабаровск приступил к поэтапному переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний. После ввода в эксплуатацию и проведения тестовых испытаний начинается регулярное обслуживание пассажиров. 14 октября в новом терминале внутренних авиалиний обслужены на прилет и вылет два первых рейса – из Москвы и Улан-Уде. Старт новому терминалу дал Президент России Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума.
Airbus A-330 авиакомпании Nordwind стал первым воздушным судном, пассажиров которого обслужили в Хабаровске с использованием телескопического трапа. Пассажирам первых рейсов, гостям и сотрудникам аэропорта подготовили музыкальный подарок – концерт «Музыка на небесах» симфонического оркестра Хабаровского музыкального театра под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского. В тот же день оба рейса были обслужены на вылет по обратным маршрутам в Москву и Улан-Уде.
Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Площадь терминала более 27 тыс. кв. м. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 3 млн пассажиров ежегодно, в терминале соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.
Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия).
Разрешение на ввод терминала в эксплуатацию было получено 30 августа, а 4 сентября новый терминал внутренних авиалиний торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного ВЭФа. 30 сентября с готовностью нового терминала и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По словам Юрий Трутнева, строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта стало примером комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. «Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее», – подчеркнул он во время своей рабочей поездки в Хабаровский край.
Как прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирующее новый терминал) Юрий Кондратчик:
По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана Канукоева, «недавний запуск крупного инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» – терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск – важный этап в развитии всего Дальнего Востока и преференциальных режимов, в частности.
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