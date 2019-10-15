Почти три тысячи соотечественников переехали на ДВ по программе переселения

C начала работы Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, Дальний Восток как регион для жизни выбрали 49 тыс. граждан.

Почти три тысячи соотечественников переехали в регион в первом полугодии 2019 года. Это на 30% превышает аналогичный показатель предыдущего года. В основном переезжают в Хабаровский и Приморский края. Такие данные привел на совещании по проблемам демографии и миграции руководитель отдела по взаимодействию с органами власти АНО «АРЧК ДВ» Иван Ефимов. Совещание стало одним из мероприятий рабочей поездки в Амурскую область экспертов движения «Форум переселенческих организаций».

Иван Ефимов отметил, что эффективная реализация Госпрограммы предполагает решение демографических проблем и обеспечивает приток трудоспособного населения. Вместе с тем требования региональных программ переселения, касающиеся документального подтверждения стажа по специальности, договоренности с работодателем о готовности трудоустроить переселенца, а также ограничения для самостоятельного трудоустройства привели к росту отказов в согласовании заявлений об участии в программе. В первом полугодии 2019 года их стало больше на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

По мнению эксперта АРЧК ДВ, одним из решений могло бы стать исключение из региональных программ переселения требований, препятствующих переезду соотечественников, а также создание во всех регионах полноценных центров размещения для переселенцев.

Эти предложения в составе рекомендаций по итогам рабочей поездки будут направлены в государственные структуры и заинтересованные общественные организации.

Рабочая поездка в Амурскую область экспертов движения «Форум переселенческих организаций» состоялась с 9 по 12 октября. Она включала ряд мероприятий, в том числе встречи с переселенцами, староверами, трудовыми мигрантами. Ее завершил круглый стол по проблемам миграции. Участники круглого стола обсудили острые вопросы миграции, наметили действия по их решению. В частности, предложили направить в органы власти инициативу о распространении действия льготной ипотеки на мигрантов, переезжающих на Дальний Восток.

Напомним, в настоящее время в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принимают участие все регионы Дальнего Востока, за исключением Чукотского автономного округа. Проект региональной программы переселения в ЧАО в настоящий момент проходит согласование. Субъекты РФ, входящие в состав ДФО, являются территорией приоритетного заселения, где предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Для участника Госпрограммы подъемные составляют 240 тыс. рублей, а на каждого члена его семьи – по 120 тыс. рублей.