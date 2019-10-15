Хабаровский край в лидерах по поддержке НКО

Хабаровский край - один из лидеров по реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Регион по итогам 2018 года занял третье место во Всероссийском рейтинге, который составляется Министерством экономического развития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив.

Как пояснили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края, список формируется ежегодно по результатам мониторинга 10-ти показателей. В каждом из них эксперты распределяют субъекты по пяти группам: регионы-лидеры, регионы-кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем, делающие первые шаги к успеху и с наибольшим потенциалом к росту.

Так, например, Хабаровский край вошел в ТОП-10 по показателю «доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО». Подобные программы действуют в 15 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в категории «удельный вес численности детей частных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования» у Хабаровского края шестая строчка.

Высокие результаты регион показал и в развитии социального предпринимательства - «доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке МСП». Сегодня 44 социальные услуги населению края оказывает 91 частная организация. Разработана региональная «дорожная карта» по развитию конкуренции. Главная задача документа - сокращение числа госпредприятий на рынках услуг.

В итоге регион набрал 36,58 баллов, обеспечив себе 3 место в рейтинге. Первую строчку занимает Ханты-Мансийский автономный округ - 44,63 балла, на второй позиции Новгородская область - 40,97 баллов. Отметим, что по данным специалистов, по сравнению с предыдущим годом, ТОП лидеров остался без изменений.