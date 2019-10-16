Авиарейсы между Хабаровском и Чегдомыном запустят 5 ноября

Авиасообщение с Чегдомыном и селом Богородское будет открыто с 5 ноября. Уже сегодня можно приобрести билеты на маршруты «Хабаровск – Чегдомын – Хабаровск» и «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Хабаровск». По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, купить авиабилеты можно в любом билетном агентстве страны, в том числе, через онлайн-агрегаторы, на официальном сайте КГУП «Хабаровские авиалинии», а также перед вылетом самолета в аэропорту Хабаровска или аэровокзалах Чегдомына и Богородского.

- Мы постарались максимально учесть пожелания пассажиров, сохранив прежнее расписание. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам, - сообщил коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин. - Помимо этого на каждом рейсе доступны авиабилеты со скидками. В зависимости от тарифа стоимость полета до Чегдомына составит от 3500 до 5525 рублей, до Богородского от 3206 до 6412 рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в летний период транспортное сообщение с административным центром Ульчского района осуществляется речным транспортом. Что касается Верхенебуреинского района, то до 2017 года в течение 20 лет добраться из краевого центра до Чегдомына можно было только по железной дороге. Авиасообщение было возобновлено, после того как Правительством края совместно с ОАО «Ургалуголь» и «Хабавиа» была восстановлена посадочная площадка «Чегдомын». Построено служебно-пассажирское здание, приведены в нормативное состояние взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежная дорожка, две вертолетные площадки и привокзальная территория. Подготовлен персонал для обслуживания и обеспечения полетов.

– На сегодняшний день пассажирские авиаперевозки можно выполнять только с наступлением отрицательных температур воздуха, с ноября по март. Это связано с тем, что в теплое время года происходит размокание грунтовой взлётно-посадочной полосы, выработавшей все ресурсы. Этим летом введено в эксплуатацию новое метеорологическое оборудование. Это позволит выполнять полеты в непростых метеоусловиях при заходе на посадку и по воздушной трассе, - рассказал начальник посадочной площадки «Чегдомын» Геннадий Желнин.

При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства края приобретена спецтехника для поддержания и приведение в эксплуатационное состояние взлетно-посадочной полосы. «Ургалуголь» ведет проектные разработки по ее восстановлению – взяты пробы грунта, и на основании заключения будет выработана технология по реконструкции ВПП.