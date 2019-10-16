Новости
Авиарейсы между Хабаровском и Чегдомыном запустят 5 ноября
Авиасообщение с Чегдомыном и селом Богородское будет открыто с 5 ноября. Уже сегодня можно приобрести билеты на маршруты «Хабаровск – Чегдомын – Хабаровск» и «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Хабаровск». По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, купить авиабилеты можно в любом билетном агентстве страны, в том числе, через онлайн-агрегаторы, на официальном сайте КГУП «Хабаровские авиалинии», а также перед вылетом самолета в аэропорту Хабаровска или аэровокзалах Чегдомына и Богородского.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в летний период транспортное сообщение с административным центром Ульчского района осуществляется речным транспортом. Что касается Верхенебуреинского района, то до 2017 года в течение 20 лет добраться из краевого центра до Чегдомына можно было только по железной дороге. Авиасообщение было возобновлено, после того как Правительством края совместно с ОАО «Ургалуголь» и «Хабавиа» была восстановлена посадочная площадка «Чегдомын». Построено служебно-пассажирское здание, приведены в нормативное состояние взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежная дорожка, две вертолетные площадки и привокзальная территория. Подготовлен персонал для обслуживания и обеспечения полетов.
При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства края приобретена спецтехника для поддержания и приведение в эксплуатационное состояние взлетно-посадочной полосы. «Ургалуголь» ведет проектные разработки по ее восстановлению – взяты пробы грунта, и на основании заключения будет выработана технология по реконструкции ВПП.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 631
С места событий: Останки на берегу водоема10 402
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 135
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 214
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136