В Хабаровском крае появятся «Дома культуры на колесах»

В Хабаровск из Нижнего Новгорода доставлены три передвижных многофункциональных культурных центра. Автоклубы, выполненные на базе Ford, предназначены для населенных пунктов, в которых нет учреждений культуры. В ближайшее время их отправят в Комсомольский и Николаевский районы.

- Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. Также предусмотрены консультации с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений, - сообщили в министерстве культуры края.

По информации пресс-службы правительства региона, автомобили после оформления страховки и получения номеров будут направлены в районы. Еще шесть передвижных центров должны поступить в регион до конца года. Их отправят Верхнебуреинский, Вяземский, Ванинский, Солнечный и Охотский районы. Спецтехника закуплена в рамках национального проекта «Культура». На эти цели направлено 42,3 млн рублей, в том числе из краевого бюджета - около 1,3 млн.