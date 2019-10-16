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В Хабаровском крае появятся «Дома культуры на колесах»
В Хабаровск из Нижнего Новгорода доставлены три передвижных многофункциональных культурных центра. Автоклубы, выполненные на базе Ford, предназначены для населенных пунктов, в которых нет учреждений культуры. В ближайшее время их отправят в Комсомольский и Николаевский районы.
По информации пресс-службы правительства региона, автомобили после оформления страховки и получения номеров будут направлены в районы. Еще шесть передвижных центров должны поступить в регион до конца года. Их отправят Верхнебуреинский, Вяземский, Ванинский, Солнечный и Охотский районы. Спецтехника закуплена в рамках национального проекта «Культура». На эти цели направлено 42,3 млн рублей, в том числе из краевого бюджета - около 1,3 млн.
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