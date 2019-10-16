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Ежемесячная выплата за рождение первенца будет выплачиваться до достижения ребенком трех лет
С 2020 года семьи Хабаровского края, в которых, начиная с января 2018 года, родился первенец, будут получать ежемесячную выплату до исполнения ребенку возраста трех лет. В настоящее время она осуществляется до достижения полутора лет ребенку. Изменения коснутся и учета доходов семьи.
Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края это связано с увеличением прожиточного минимума за II квартал. Именно эту величину берут за основу при расчете.
Гражданам, которым в 2019 году прекращена ежемесячная выплата в связи с достижением ребенком 1,5 лет, необходимо в январе 2020 года обратиться в центры соцподдержки либо в МФЦ с заявлением и документами на назначение выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сегодняшний день в крае пособие за первенца назначено 4595 семьям, из них 2936 оформили его в этом году. На эти цели направлено 468 млн рублей.
Кроме того, пересмотрен размер единовременной денежной выплаты за первого ребенка. Мера поддержки была введена впервые в этом году. Ее уже получили 2607 семей на общую сумму 68,6 млн рублей. И если сейчас размер составляет 28102 рубля, с 2020 года он будет равен 30302 рублям.
Данные меры поддержки предусмотрены региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который является частью национального проекта «Демография». Также в рамках этого проекта 2059 семей оформили региональный материнский (семейный) капитал в размере 135 907,8 рубля, который предоставляют с этого года при рождении второго ребенка. Из них 202 семьи уже распорядились средствами на общую сумму 26,7 млн рублей.
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