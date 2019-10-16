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Понтон-батопорт защитит Хабаровск от паводка
В Хабаровске со стапелей судостроительного завода спущен на воду новый понтон-батопорт. Он будет защищать город в случае паводка. В торжественном мероприятии принял участие мэр краевого центра Сергей Кравчук.
В нынешнем году власти вынуждены были соорудить в районе затона насыпную дамбу, чтобы вода не хлынула на хабаровские улицы. Это потребовало большой концентрации сил и средств. Только благодаря этому удалось снизить ущерб от паводка. Но больше строить насыпь не придется. Новое судно водоизмещением 2800 тонн может работать в качестве баржи и перевозить грузы по Амуру. И если к Хабаровску вновь подступит большая вода, оно может быть переведено в режим батопорта - то есть затворного сооружения, перекрывающего вход в акваторию затона. Для этого плавсредство перевернут на 90 градусов. Заказ был полностью выполнен хабаровскими корабелами – специалистами Хабаровского судостроительного завода.
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