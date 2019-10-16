Дератизация и дезинфекция в Хабаровске не оставили шансов грызунам

В Хабаровске проведена вакцинация от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа по эпидемическим показаниям: людей, проживающих и работающих в зоне подтопления; работников торговли, общественного питания; предприятий, обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения; работников коммунального благоустройства; лиц, занятых в ликвидации последствий наводнения.

В прибрежных зонах Железнодорожного, Индустриального, Краснофлотского, Кировского районов была отмечена высокая численность грызунов, в связи с чем в городе организована внеплановая дератизация. Работы проведены на территории всех подлежащих обработке 12 084 частных домовладений. Также после паводка в местах затопления прошла заключительная дезинфекция, направленная на уничтожение возбудителей различных инфекционных заболеваний и токсинов во внешней среде.

К 15 октября в Кировском, Краснофлотском, Индустриальном районах дезинфекция проведена на 100 % - обработано более 260 домовладений. 15-16 октября заканчивается заключительная обработка 405 домовладений Железнодорожного района. По оперативным данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в августе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года не зарегистрировано роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, энтеровирусными инфекциями, гепатитом А, заболеваниями, передающимися грызунами.