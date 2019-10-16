Свыше 250 нетелей молочного направления доставят в Хабаровский край из других регионов

В Хабаровском крае планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота. До конца этого года сельхозтоваропроизводители приобретут 253 особи племенных животных из Алтайского края, Воронежской и Свердловской областей. Это нетели молочного направления.

Крупные поставки ожидаются и в первом квартале следующего года. ООО «Вектор» и ООО СХП «Колос» закупят 410 нетелей мясного и молочного направления.

По информации пресс-службы правительства региона, в плане за 2019 год и начало 2020 года – приобретение около 1400 голов крупного рогатого скота. Почти половину сельхозпроизводители закупают с помощью государственной поддержки – в краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 119 млн рублей. На сегодняшний день активно увеличивают поголовье КФХ Лопатин, Скалюк и другие.

- По сравнению с прошлым годом объемы производства молока в крае сократились на 4%. Чтобы решить эту проблему мы активно поддерживаем сельхозпроизводителей в закупе поголовья. Принято решение - увеличить размер субсидии на приобретение племенного скота с 95 до 120 тыс. рублей на одну особь. Выросла и сумма гранта на приобретение племенного молодняка со 110 до 120 тыс. рублей. Кроме того, в этом году мы внесли изменения в постановление правительства края и теперь средства гранта можно направить также на строительство и модернизацию животноводческих помещений. Документы на оформление такого вида поддержки уже направили предприятия «Вектор» и «Колос», – сообщил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

По его словам, в этом году также на 30% увеличена поддержка крестьянских фермерских хозяйств. Гранты уже получили 16 фермеров из пяти районов края. Это начинающие предприниматели, а также те, кто развивает семейные животноводческие фермы, в том числе молочного направления.

- Небольшие хозяйства динамично растут и предлагают потребителю натуральный продукт. Яркий пример – кооператив «Краснореческий». На заброшенном участке, где от фермы остался только фундамент, фермеры за 2 года запустили полноценное производство. Коровы симментальской породы дают рекордные в крае надои. И теперь это хозяйство реализует свою продукцию в магазинах края, - отметил Александр Шкурин.

В министерстве также сообщили о долгосрочных проектах КФХ по развитию животноводства. Так, к концу 2022 года в крае реконструируют три животноводческих помещения на 280 животноводческих мест, построят четыре фермы, в двух их которых будут содержать коз.