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Свыше 250 нетелей молочного направления доставят в Хабаровский край из других регионов
В Хабаровском крае планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота. До конца этого года сельхозтоваропроизводители приобретут 253 особи племенных животных из Алтайского края, Воронежской и Свердловской областей. Это нетели молочного направления.
Крупные поставки ожидаются и в первом квартале следующего года. ООО «Вектор» и ООО СХП «Колос» закупят 410 нетелей мясного и молочного направления.
По информации пресс-службы правительства региона, в плане за 2019 год и начало 2020 года – приобретение около 1400 голов крупного рогатого скота. Почти половину сельхозпроизводители закупают с помощью государственной поддержки – в краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 119 млн рублей. На сегодняшний день активно увеличивают поголовье КФХ Лопатин, Скалюк и другие.
По его словам, в этом году также на 30% увеличена поддержка крестьянских фермерских хозяйств. Гранты уже получили 16 фермеров из пяти районов края. Это начинающие предприниматели, а также те, кто развивает семейные животноводческие фермы, в том числе молочного направления.
В министерстве также сообщили о долгосрочных проектах КФХ по развитию животноводства. Так, к концу 2022 года в крае реконструируют три животноводческих помещения на 280 животноводческих мест, построят четыре фермы, в двух их которых будут содержать коз.
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