Бельгийские теплицы для выращивания овощей могут появиться в Хабаровском крае

Бизнес-делегации из Бельгии презентовали инвестиционные возможности Хабаровского края. В ходе визита в регион чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан-Артур Режибо, а также представители предпринимательского сообщества посетили индустриальный парк «Авангард». Гостям были представлены реализующиеся на территории парка проекты и его инфраструктурные преимущества.

Жан-Артур Режибо подчеркнул, что Королевство заинтересовано в расширении возможностей для бельгийских предприятий. По его словам, Хабаровский край занимает выгодное географическое положение и с точки зрения вложения инвестиций привлекателен для бизнеса. В частности, посол предложил рассмотреть возможность строительства на площадках ТОСЭР современных тепличных комплексов 4 и 5 поколений по выращиванию экологически чистых овощей.

Как отметили в АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края», сейчас агентство совместно с представителями бельгийского бизнеса готовят комплекс инженерных решений по возведению теплиц. По мнению специалистов, это востребованное направление для региона. На сегодняшний день обеспеченность населения края овощами закрытого грунта собственного производства составляет всего 25%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, совместный проект позволит повысить эти показатели.

Напомним, что в крае крупные проекты по выращиванию салатов и овощей в закрытом грунте, в том числе и с привлечением иностранных инвестиций, реализуются в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на Амуре. Это позволяет повышать уровень продовольственной безопасности и решать задачи по импортозамещению.