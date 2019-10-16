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Аудит расценок услуг ЖКХ правительство Хабаровского края оставило без внятного ответа
В начале сентября предприниматель и общественный деятель Али Мамедов выступил с инициативой экспертного пересмотра действующих тарифов. Эта идея в общем-то была не нова: годом ранее в рамках своей предвыборной программы об этом говорил Сергей Фургал.
Чтобы не быть голословным, Мамедов обратился за поддержкой к жителям краевого центра. Результаты сбора подписей ошеломили даже его самого - за короткий срок идею проверки тарифов поддержали шесть тысяч человек! Все они ждали, что обращение не останется без внимания. Так и случилось, однако ответ оказался информативным, но совершенно бесполезным.
Далее - о том, что на территории края «…реализация государственной ценовой политики в порядке, установленном законодательством РФ, в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляется органом исполнительной власти края - комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края». Т.е. почти на целый лист глава комитета по ценам и тарифам объясняет и так вполне понятные вещи. А вот еще дальше в многостраничном письме Александр Орлов объясняет, что тарифы на тепловую энергию не выходят за рамки установленных губернатором максимальных значений. А в перспективе стоит ожидать, что расценки будут поэтапно снижены до уровня тарифа АО «ДГК» (какого? когда?). К слову, тут же приводятся примеры арбитражных дел, когда по обращениям отдельных граждан энергетикам назначались штрафы за неправильно произведенные начисления. И тут же указывается, что АО «ДГК» оспаривало ежегодно утверждаемые тарифы, ссылаясь на потерю прибыли. Замкнутый круг, не находите? Примерно то же самое - с вопросом начисления дополнительных платежей за горячее водоснабжение, с процентами за перевод денег поставщикам услуг.
Общественник подчеркивает, что такая несправедливость в коммунальных платежах затрагивает не только каждую семью, но также школы, больницы, спортивные секции и другие социальные учреждения. Поэтому останавливаться инициатор пересмотра действующих в Хабаровском крае тарифов и его единомышленники не намерены. Они собираются привлечь специалистов, которые, пусть и неофициально, проведут расчеты. Их представят на обсуждение широкой общественности, и, возможно, тогда чиновники сочтут возможным заняться своими прямыми обязанностями - примут реальные меры, направленные на повышение уровня жизни наших земляков.
Ольга Шанцева
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