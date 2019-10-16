Аудит расценок услуг ЖКХ правительство Хабаровского края оставило без внятного ответа



В начале сентября предприниматель и общественный деятель Али Мамедов выступил с инициативой экспертного пересмотра действующих тарифов. Эта идея в общем-то была не нова: годом ранее в рамках своей предвыборной программы об этом говорил Сергей Фургал.

«Нет ничего страшнее квитанций на оплату коммунальных услуг, особенно если эти услуги не предоставляют, а дом трещит по швам. В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение тарифов, активное переселение из аварийного фонда, решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов домов - наши цели», - так формулировал теперь уже действующий глава региона свою позицию.

Чтобы не быть голословным, Мамедов обратился за поддержкой к жителям краевого центра. Результаты сбора подписей ошеломили даже его самого - за короткий срок идею проверки тарифов поддержали шесть тысяч человек! Все они ждали, что обращение не останется без внимания. Так и случилось, однако ответ оказался информативным, но совершенно бесполезным.

«В соответствии с пунктом «Ж» статьи 71 Конституции РФ основы ценовой политики находятся в исключительном ведении РФ. Регулирование цен (тарифов) на коммунальные ресурсы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами» - говорится в письме, подписанном руководителем регионального комитета по ценам и тарифам Александром Орловым.

Далее - о том, что на территории края «…реализация государственной ценовой политики в порядке, установленном законодательством РФ, в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляется органом исполнительной власти края - комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края». Т.е. почти на целый лист глава комитета по ценам и тарифам объясняет и так вполне понятные вещи. А вот еще дальше в многостраничном письме Александр Орлов объясняет, что тарифы на тепловую энергию не выходят за рамки установленных губернатором максимальных значений. А в перспективе стоит ожидать, что расценки будут поэтапно снижены до уровня тарифа АО «ДГК» (какого? когда?). К слову, тут же приводятся примеры арбитражных дел, когда по обращениям отдельных граждан энергетикам назначались штрафы за неправильно произведенные начисления. И тут же указывается, что АО «ДГК» оспаривало ежегодно утверждаемые тарифы, ссылаясь на потерю прибыли. Замкнутый круг, не находите? Примерно то же самое - с вопросом начисления дополнительных платежей за горячее водоснабжение, с процентами за перевод денег поставщикам услуг.

«У нас есть предварительные расчеты. С 2015 года мы стали платить за холодную воду и водоотведение почти на 35% больше, за отопление - на 26% больше, за газ - на 21% больше. Электроэнергия подорожала в зависимости от типа тарификации от 26% до 45%! Переплачивать нас заставляют не только за свет, газ, воду и отопление. Во многих многоквартирных домах расходы на содержание и ремонт жилья завышены в несколько раз от себестоимости», - считает Али Мамедов.

Общественник подчеркивает, что такая несправедливость в коммунальных платежах затрагивает не только каждую семью, но также школы, больницы, спортивные секции и другие социальные учреждения. Поэтому останавливаться инициатор пересмотра действующих в Хабаровском крае тарифов и его единомышленники не намерены. Они собираются привлечь специалистов, которые, пусть и неофициально, проведут расчеты. Их представят на обсуждение широкой общественности, и, возможно, тогда чиновники сочтут возможным заняться своими прямыми обязанностями - примут реальные меры, направленные на повышение уровня жизни наших земляков.



Ольга Шанцева