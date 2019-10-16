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Эксперты ОНФ пришли в шок от увиденного в Тополево
На днях в Хабаровское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилась группа общественников из села Тополево. Они в открытую обвинили главу села Виталия Заярного чуть ли не в нецелевой трате средств!
Его можно понять. Благоустройство футбольного поля он начинал с братом Александром:
Согласно дизайн-проекту благоустройства общественной территории на стадионе собирались оборудовать скейт-парк и воркаут-площадку, установить павильон для переодевания и хранения инвентаря, отремонтировать покрытия заездов к стадиону, беговых дорожек, спортивных площадок, прыжковых зон, территории перед трибунами и футбольным полем, а также установить флагштоки.
В реальности – куда ни глянь, где ни копни – сплошь проблемы и недоделки. На футбольном поле Юрий Рошка, глава регионального исполкома ОНФ, поставил эксперимент на себе: утонул до середины голени. По документам подрядчику («Хабдорремстрой») для облагораживания футбольного поля надлежало рассыпать 1300 кубометров растительного грунта в 15 сантиметров толщиной. Копнули в одном месте, копнули в другом, поковыряли в третьем - везде одно и то же: глина и камни. И толщина 3-5 сантиметров.
В скейт-парке фанера, которой оббиты тренажеры, уже начинает расслаиваться. Если ребенок на этакой горке споткнется и упадет, получит массу заноз как минимум. Неужели за месяц катания пацаны угробили? Тут одно из двух – или в Тополево супердетки, или не то оборудование поставили.
Беговые дорожки таковыми не являются. На это сходу главе Тополевской администрации указали эксперты ОНФ:
- Вы что творите? Беговая дорожка должна быть ровной и однородной, а тут порог с полсантиметра! И «латки» сплошь и рядом.
Идем дальше, опять открытия. Когда взяли пробу толщины укладки асфальта, оказалось, что и тут подрядчик «схитрил». Если на внутреннем крае беговой дорожки толщина слоя была чуть более трех сантиметров, то ближе к центру асфальт истончается до 1 сантиметра и менее. Понятно, что уже сейчас покрытие начинает трескаться. Зиму дорожка, очевидно, не переживет. Тем более что и подложка там, судя по косвенным признакам, тоже не в порядке. Я уже молчу про края беговой дорожки и стадиона. Тут, похоже, клали на совесть, а асфальт и грунт - наглазок. Вкривь-вкось, сикось-накось, как бык прошел!
Занятие на тренажере проприоцепция (это такая качающаяся доска, закрепленная к основанию с помощью шарнира) может привести к травмам. По идее, это устройство должно быть закреплено на поверхности очень надежно.
…На глазах у членов комиссии перочинным ножом я поддел головку крепежного болта и пальцами (!) вытащил крепежный штырь длиной в 10 сантиметров. А потом тем же самым способом и второй. Идя навстречу просьбам главы администрации с. Тополево Виталия Заярного, имеющего многолетний опыт работы в строительстве, не стал окончательно разрушать спортивный снаряд. Как же они коллегиально принимали вот такую фигню?
Яма для прыжков в длину напоминает высохшую лужу: внизу - напитанная влагой глина, сверху - тонкий слой сырого песка. Промахнулся, споткнулся, не удержался во время приземления – и с размаху, лбом - в бетонную бордюрину, что ограждает все это великолепие...
«Мы восстановили объект так, каким он был изначально», - уверяет глава Тополевской администрации. А новые требования к спортивным сооружениям? Нет, не слышали. С тем, что прыжковая яма напоминает болото, все просто. С беговой дорожки вода поступает на футбольное поле, попутно подтапливая скейт-парк и заливая яму для прыжков. В день нашего визита дождя не было, но… эксперты ОНФ взяли пятилитровую бутылку и вылили воду. Вся жидкость ушла под элементы скейт-парка.Виталий Заярный только развел руками, крыть было нечем.
Отдельная песня – воркаут-площадка. Рядом с лесенками и горками еще в советские времена поставили современные снаряды. А старье подкрасили, не став менять проржавевшие трубы. Их даже как следует не закрепили. Андрей Белоглазов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, легко, одним движением руки расшатал тренажер, обратив внимание на сквозные дыры в опорах и острые углы. Покрытие из пористой синтетики, которым затянули воркаут-площадку, начало разрушаться задолго до приемки объекта. Куски синтетики валялись вокруг площадки. Проплешины тупо закрасили зеленой, под цвет покрытия, краской…
И да, подрядчик что-то там же исправил – вырезал потрескавшийся асфальт на беговых дорожках, положил «латки», восстановил утраченный вследствие заезда тяжелой техники кусочек стадиона, ну и так далее, по мелочи. Этого оказалось достаточно, чтобы администрация подмахнула документына оплату. В общей сложности подрядчик получил 3,5 миллиона рублей. Хотя с таким решением не все члены комиссии были согласны.
Виталий Заярный пообещал:
Интересно, как это будет происходить? На сантиметровый слой асфальта еще слой положат? Охотно в это верю. Или опять «ямочно-выборочный» ремонт? Так уже подрядчик делал такое один раз. В реальности весь слой асфальта надобно убирать, делать нормальное профилирование и укладывать по регламенту. То же самое на поле - снять глину и скальник и завезти растительный грунт.
«Есть два пути по разрешению сложившейся ситуации вокруг этого объекта. Первый - вести претензионную работу с подрядчиком. Второй - есть некоторое время, чтобы все заинтересованные стороны увидели, что сделано для исправления ситуации», - подсказывает Юрий Рошка. На мой взгляд, самое правильное решение - через Минвостокстрой РФ просто отозвать у исполнителя таких вот работ всю уплаченную сумму. И пусть они, заказчик и исполнитель, друг другу выставляют претензии. Хоть деньгами, хоть врукопашную. Иначе безнаказанность приведет к диким «аппетитам». И еще большим проблемам в дальнейшем.
Андрей Дунаевский
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