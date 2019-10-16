Две котельные в Хабаровском крае модернизируют

Два года назад администрация Верхнебуреинского района начала передачу котельных, отапливающих местные поселки, под управление краевой организации АО «Хабаровские энергетические системы». В августе этого под руководство «ХЭС» перешла и котельная в поселке Новый Ургал. Прежняя компания-оператор «БАМ сервис» довело тепловое хозяйство поселения до кризисного состояния, накопив многомиллионные долги. Теперь «ХЭС» предстоит наладить работу котельных и полностью обновить основное оборудование.

- С предыдущей компанией «БАМ сервис» мы распрощались, так как у них только за электричество долги превысили 100 млн рублей, а еще были долги за топливо и перед налоговой. Теперь их котельными занимается муниципальное предприятие «Энергетик». АО «ХЭС» берет у нас эти объекты в управление по концессии. И это первый год, когда мы входим в зиму без долгов, - пояснил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По информации пресс-службы правительства региона, износ оборудования котельной в поселке Новый Ургал на момент передачи «ХЭС» составил 65%. Износ сетей превысил 88%, потери тепла достигли 26,4%. В рамках инвестпрограммы «ХЭС» в 2020 году приступит к полной замене водонагревательных котлов на более современные с большей мощностью.

- В этом году котельная №1 в Чегдомыне уже переведена на обогащенный уголь, теплоотдача которого выше. В итоге за первые десять дней отопительного сезона удалось сэкономить 40 тонн топлива, вывоз шлака уменьшился на 80 тонн. В будущем планируем перевести на обогащенные уголь и котельную в поселке Новый Ургал. Пока мы оптимизировали тут всю теплосистему - оставили четыре котла, а два демонтировали, так как мощность была избыточна. Такой шаг даст не только экономию, но и уменьшит загрязнение окружающей среды, - доложили губернатору представители «ХЭС».

Сергей Фургал подчеркнул, что любая модернизация должна иметь и выраженный социальный эффект для жителей. Губернатор рекомендовал провести расчеты, которые покажут - сможет ли модернизация хотя бы частично снизить тариф для того, чтобы люди платили меньше за тепло.

- Очень важно, чтобы во время модернизации было учтено и очистное оборудование. Вы помните проблему котельной 29 квартала в Чегдомыне, которая коптила - ее закрыли. Сейчас похожая ситуация сложилась в микрорайоне Олимпийский, где работает ведомственная котельная «Ургалугля». Жители жалуются и уже дошли до судебных тяжб с предприятием. Поэтому на всех котельных нужно заранее предусмотреть дополнительную очистку воздуха. Что касается Олимпийского, то давайте отдельно встретимся с руководством компании и попробуем решить проблему совместно. Предложим им сделать совместный проект по установке дополнительных очистных, - отметил губернатор.

Сейчас в Чегдомыне всего работает шесть котельных, две из которых ведомственные, а остальные – муниципальные. Последние четыре, а также котельная в поселке «Новый Ургал» теперь находятся под управлением краевого предприятия АО «ХЭС».