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Две котельные в Хабаровском крае модернизируют
Два года назад администрация Верхнебуреинского района начала передачу котельных, отапливающих местные поселки, под управление краевой организации АО «Хабаровские энергетические системы». В августе этого под руководство «ХЭС» перешла и котельная в поселке Новый Ургал. Прежняя компания-оператор «БАМ сервис» довело тепловое хозяйство поселения до кризисного состояния, накопив многомиллионные долги. Теперь «ХЭС» предстоит наладить работу котельных и полностью обновить основное оборудование.
По информации пресс-службы правительства региона, износ оборудования котельной в поселке Новый Ургал на момент передачи «ХЭС» составил 65%. Износ сетей превысил 88%, потери тепла достигли 26,4%. В рамках инвестпрограммы «ХЭС» в 2020 году приступит к полной замене водонагревательных котлов на более современные с большей мощностью.
Сергей Фургал подчеркнул, что любая модернизация должна иметь и выраженный социальный эффект для жителей. Губернатор рекомендовал провести расчеты, которые покажут - сможет ли модернизация хотя бы частично снизить тариф для того, чтобы люди платили меньше за тепло.
Сейчас в Чегдомыне всего работает шесть котельных, две из которых ведомственные, а остальные – муниципальные. Последние четыре, а также котельная в поселке «Новый Ургал» теперь находятся под управлением краевого предприятия АО «ХЭС».
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