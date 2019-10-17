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Мосты для автодороги Комсомольск-на-Амуре –Чегдомын начнут строить в ноябре
Масштабный проект по строительству автодороги Комсомольск-на-Амуре–Чегдомын приближается к началу реализации. Уже в ноябре этого года начнется строительство двух из пяти мостов, которые свяжут новую дорожную сеть. Об этом на встрече с населением Верхнебуреинского района рассказал губернатор Сергей Фургал.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, одновременно власти собираются реконструировать и дорогу, связывающую Чегдомын с поселком Новый Ургал, которая сейчас находится в плохом состоянии. К строительству этой дороги приступят также весной 2020 года.
Напомним, будущая автотрасса Комсомольск-на-Амуре–Чегдомын свяжет между собой крупные поселки Березовый, Амгунь и Могды. Ее строительство проведут на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Общая протяженность дороги составит 501 км. 186 из них пройдет по территории Верхнебуреинского района.
Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru
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