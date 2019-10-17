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В Бикине открыли после капремонта дом культуры
Отремонтированный районный дом культуры распахнул свои двери в Бикине. Торжественная сдача объекта в эксплуатацию состоялась в преддверии празднования Дня рождения Хабаровского края. Примечательно, что двухэтажное здание является ровесником региона, ему тоже исполняется 81 год.
Помещения учреждения и его фасадная часть давно нуждались в серьезной реконструкции. Помимо этого была разрушена отмостка вокруг здания, пришла в негодность система водоотведения с кровли. На капитальный ремонт из краевого бюджета было выделено около 7 миллионов рублей. Теперь здание можно по праву считать «визитной карточкой» Бикина. Как сообщает пресс-служба правительства региона, здесь оборудовали концертный зал вместимостью на 370 мест, переустроили балкон в картинную галерею, провели перепланировку танцевального зала.
Для всех желающих сотрудники учреждения провели ознакомительную экскурсию, заключительным аккордом которой стало открытие районного конкурса – выставки художников и фотолюбителей Бикинского района «Сердце земли моей». Торжественную часть продолжил праздничный концерт, посвященный Дню рождения края, с участием лучших творческих коллективов муниципального образования.
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