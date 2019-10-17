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Фестиваль корейского кино в Хабаровске можно посетить бесплатно
19 октября в Хабаровске стартуют Дни корейского кино. Организатором киномарафона выступает Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке. Всех желающих ждет бесплатный показ пяти фильмов самых разнообразных жанров.
Историческая лента «Трон», спортивная комедия «Взлет 2» и драма «Моя блестящая жизнь» предназначены для аудитории 12+. Зрители в возрасте 16+ смогут посмотреть романтическую комедию «Мисс жена/Чудесный кошмар». А на мультфильм «Кай: легенда зеркального озера» в категории 0+ рекомендуется идти всей семьей.
Познакомиться с современным кинематографом Республики Корея можно с 19 по 21 октября в кинотеатре «Фабрика грёз». По информации пресс-службы правительства региона, все сеансы фестиваля бесплатны. Расписание фильмов и аннотации к ним во вложении.
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