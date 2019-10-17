Дополнительные 40 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка получит Хабаровский край

Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в регионах Дальнего Востока. О том, как развивается ситуация на местах, Президенту доложили главы пострадавших субъектов. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие по видеоконференцсвязи.

На данный момент ситуация в регионе стабилизируется. Все пострадавшие от «большой воды» дома уже обследованы комиссиями, продолжается обследование жилых помещений. На данный момент в Хабаровском крае продолжает работу один пункт временного размещения, сейчас в нем находятся 34 человека.

- Всем людям по необходимости будет предоставлено либо благоустроенное общежитие, либо - квартиры из маневренного жилья, но это на усмотрение и желание людей. Остальные граждане проживают у родственников или в пострадавших домах. На 16 октября на помощь региону в ликвидации последствий паводка из федерального бюджета выделены и перечислены 252 миллиона рублей, они выплачены в полном объеме, - сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства края, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 20020 жителей региона. 422 жителя региона получили финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей. Общая сумма выплат уже составила 21,1 млн рублей. 307 человек получили выплаты за утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 30,7 млн рублей. Всего по данным оценочных комиссий в Хабаровском крае во время паводка пострадало 448 домов и 568 жилых помещений, в которых проживает 1722 человека.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в пострадавших от паводка регионах очень важно не только выстроить работу с людьми, но и решить вопросы, связанные с прохождением отопительным сезона.

- Очень важно решать вопросы, связанные с энергетикой. Уже холода наступают, в некоторых местах уже наступили. Наступил отопительный сезон практически везде. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период. Здесь не должно быть вообще никаких сбоев, - обратился к главам субъектов Президент России Владимир Путин.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что в регионе отопительный сезон уже начат. Все котельные работают, топливо завезено в полном объеме. Готовность котельных – 98,9 процента.

- Единственное, что мы ждем - помощь по автомобильным дорогам и по инфраструктуре. А так в основном все остальное находится под контролем, ежедневно мониторится. Особых проблем сегодня не видим, - сообщил Сергей Фургал.

Глава региона также отметил, что власти Хабаровского края направили заявку на выделение дополнительной финансовой поддержки в федеральный центр.

- Как уже сказали коллеги из регионов, действительно, по выплатам нет никаких проблем, достаточно оперативно идет работа. Была заявка на выделение дополнительных денег: 40 млн – Хабаровский край, 50 млн – Еврейская автономная область. Распоряжение подписано, и деньги в ближайшее время до субъектов будут доведены. То, что было сказано коллегами, цифры у нас полностью совпадают по жилым помещениям, которые требуют ремонта, и компенсации на выплату потерянного жилья – здесь у нас тоже цифры полностью совпадают. На сегодняшний день Правительством принято решение о выделении 1,2 млрд рублей. В ближайшее время эти деньги также будут доведены до регионов, - резюмировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Наводнение в Хабаровском крае затронуло жителей 10 муниципальных районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадало 66 сельхозпроизводителей, 2525 личных подсобных хозяйств, 8721 огород. На данный момент подтопленными остаются 6 муниципальных районов, 29 населенных пунктов, 123 приусадебных участка, 22 участка автомобильных дорог. Оценочными комиссиями обследованы 448 домов, 478 жилых помещений (84 процента). Непригодными для проживания по итогам обследования признаны 210 жилых помещений, в которых проживает 456 человек.