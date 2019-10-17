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Дополнительные 40 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка получит Хабаровский край
Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в регионах Дальнего Востока. О том, как развивается ситуация на местах, Президенту доложили главы пострадавших субъектов. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие по видеоконференцсвязи.
На данный момент ситуация в регионе стабилизируется. Все пострадавшие от «большой воды» дома уже обследованы комиссиями, продолжается обследование жилых помещений. На данный момент в Хабаровском крае продолжает работу один пункт временного размещения, сейчас в нем находятся 34 человека.
Как сообщает пресс-служба правительства края, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 20020 жителей региона. 422 жителя региона получили финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей. Общая сумма выплат уже составила 21,1 млн рублей. 307 человек получили выплаты за утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 30,7 млн рублей. Всего по данным оценочных комиссий в Хабаровском крае во время паводка пострадало 448 домов и 568 жилых помещений, в которых проживает 1722 человека.
Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в пострадавших от паводка регионах очень важно не только выстроить работу с людьми, но и решить вопросы, связанные с прохождением отопительным сезона.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отметил, что в регионе отопительный сезон уже начат. Все котельные работают, топливо завезено в полном объеме. Готовность котельных – 98,9 процента.
Глава региона также отметил, что власти Хабаровского края направили заявку на выделение дополнительной финансовой поддержки в федеральный центр.
Наводнение в Хабаровском крае затронуло жителей 10 муниципальных районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадало 66 сельхозпроизводителей, 2525 личных подсобных хозяйств, 8721 огород. На данный момент подтопленными остаются 6 муниципальных районов, 29 населенных пунктов, 123 приусадебных участка, 22 участка автомобильных дорог. Оценочными комиссиями обследованы 448 домов, 478 жилых помещений (84 процента). Непригодными для проживания по итогам обследования признаны 210 жилых помещений, в которых проживает 456 человек.
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