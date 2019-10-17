Хабаровские мальчишки и девчонки приняли присягу

Новенькие удостоверения и погоны были вручены пятиклассникам на площади перед Дворцом творчества и молодежи «Северное сияние». Свое первое воинское звание «кадет» получили мальчишки и девчонки из хабаровской кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова. Здесь они приняли свою первую присягу.

Тимур Смолин, Ксения Еремина, Андрей Пискунов и их друзья поклялись верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине, быть честными и верными товарищами, свято блюсти честь свою и школы, быть образцом в учебе и поведении, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, всегда следовать старым кадетским девизам: «Кадет кадету - друг и брат», жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России. Среди поздравивших ребят почетных гостей, как всегда, оказались ветераны войны, боевых действий и отец Василий (Диденко), настоятель храма Святого благоверного Александра Невского.

История кадетства в России насчитывает уже более 300 лет. И это не просто учебные заведения с определенной формой обучения и воспитания, а, по сути, «зеркало» российской, советской и современной истории нашего государства. Значение накопленного в кадетских корпусах педагогического опыта выходит далеко за рамки чисто военной сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим воспитанникам не только специальное военное, но и широкое гражданское образование.

Стоит отметить, что в кадетской школе №1 имени адмирала Федора Ушакова, причисленного к лику святых, нет свободных мест. И хотя путь не близкий, сюда едут ребята со всего Хабаровска. Их девиз: «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!».

Вадим Решетняк

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