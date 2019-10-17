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В Хабаровске выбрали «Лучший двор, лучший подъезд»
Победители названы, адреса известны, мы с Александром отправляемся посмотреть как живут другие.
Относительно новая улица Подгаева к редакции ближе всего, с нее и начинаем. Здесь, в доме 1а, согласно протоколу номинации, живут люди с высокой гражданской ответственностью. В чистом дворе – много машин, за машинами – детская площадка. Перед подъездами – красивые клумбы, скамейки, фонарики, урны. Цоколь дома украшен тематическими картинками – про то, как здорово сажать цветы и создавать чистоту. Есть и призыв доносить мусор до специального контейнера. Как раз к нему и направляется девушка с большим мусорным мешком и коробками.
- Знаете ли вы, что по версии мэрии живете в доме высокой гражданской ответственности? – спрашиваю, предложив помощь.
- Подождите, - улыбается Анастасия. - Это важно. Я выключу музыку, - снимает она наушники.
- И как проявляется эта ответственность?
- Лично я, как владелец двух собак, всегда убираю за ними: в карманах всегда пакеты, никогда не позволяю себе другого поведения. Глядя на то, как работает наше ТСЖ, хочется вести себя соответственно. Я и в других местах жила, знаю, что по-разному бывает. В этом доме живем полтора года, выбирали место, чтобы и нам было удобно, и детям хорошо. Поддерживаем все, что делается. К примеру, моем подъезд. Уборщица моет только лифты и первый этаж, а у нас с соседками график дежурств. Клумбами занимается соседка из другого подъезда – у нее все хорошо получается.
В лучшем подъезде, отремонтированном силами инициативной группы, к чистоте призывают в стихах. Вот они, стоят в рамочках на этажах. И какая-то сказочная плитка, и цветы вдоль лестниц. Но что подкупает лично меня – это, конечно, нарисованные на стенах коты. Они, кстати, «живут» не только в подъезде № 4, но и перед каждой парадной.
- Мы на собрании дома кинули клич: скидываемся идеями и талантами, - рассказывает Галина Владимировна, одна из старших по подъезду. – Вот одна соседка украсила стены, другие цветов с дач привезли, кто-то стихи сочинил. Хорошо, что у нас есть Лидия Михайловна, домком. Мы предлагаем, она организовывает, и как-то все вместе, потихоньку-потихоньку. Началось с того, что однажды мы выиграли грант, вложили в благоустройство, потом еще и еще. Так и пошло. Тратим на что хватает.
- Как люди реагируют?
- Основная масса – прямо хорошо. Мы с людей ничего дополнительно не собираем. На собрании молодежь подстегиваем – предлагайте, у вас мозги быстрее работают, дети растут!
- Вы что, собрания вживую проводите?
- Конечно!
В единственном подъезде бывшего общежития на ул. Запарина, 137 (лучший подъезд ТСЖ) нас встречают Скайуокер и Дарт Вейдер. Рядом с почтовыми ящиками расположился Хогвардс, напротив - Амурский мост, Хехцир, дальневосточная тайга…
«Не бойся перемен, иначе мечты так и останутся мечтами», - призывают пробовать и воплощать нарисованные на стене изречения. Правда, такая разнообразная красота – прямо на все вкусы – только на первом этаже. Выше – еще разруха.
- Все это - дополнительные траты для собственников?
- Нет. Это плата по статье «Содержание и ремонт жилья». У нас не слишком низкая, но, наверное, уже и не такая высокая плата за квадратный метр – 48 рублей. Это раньше она казалась большой - с 2012 года здесь живу, не менялась.
- Что жильцы говорят о работе ТСЖ?
- В целом довольны. Есть, конечно, и такие, кто спрашивает, зачем делать крыльцо, когда в подъезде еще чёрт-те что творится. Были б деньги, все делали б за раз!
- Но можно сэкономить, не раскрашивать, к примеру, стены…
- Да, можно сэкономить, взять 300 тысяч рублей, снизу доверху покрасить, не заморачиваться настроением и уютом, - смеется Александр, - но мне кажется, облик дома, в котором ты живешь, не та сфера, где нужно экономить.
Двор по адресу ул. Ворошилова, 30 мне знаком давно – поблизости живут внуки, и иногда мы ходим туда гулять. Каждый раз меня впечатляет разумный подход: здесь - уголок для мам с колясками, в противоположной стороне двора – для шумных малышей, а вот – снаряды для подростков. Скамейки для вездесущих бабушек, как и положено: с видом на подъезд. Даже дворовым курильщикам оформлена выгородка, чтобы с глаз долой. Рада, что вскоре на доме 30 появится табличка «Дом образцового содержания». Мне кажется, он это заслужил.
Территориями у домов 38а на ул. Владивостокской (ЖК «Корф») и 132 на ул. Артемовской (ТСЖ «Золото») полюбовались издалека – неприступные они, как форт Баярд. Но, наверное, комфортные для проживания. А вот вид на лучшую клумбу города (во дворе МКД, разумеется) доступен всем горожанам, кто забредет в район ул. Гоголя, к дому 43.
специалист отдела управления ЖКХ администрации Хабаровска Светлана Чистякова.
В этом году за призовые места боролись жители 195 многоквартирных жилых домов. Участники соревновались друг с другом в 8 номинациях. Призовой фонд конкурса составил 480 тысяч рублей. Цель состязания – привлечь жителей к мероприятиям по благоустройству и очистке города, а также распространение положительного опыта управления и содержания МКД.
Ирина Северцева
Фото Александра Решетова
состоится в ноябре:
«Лучший двор, благоустроенный жителями дома до 80 квартир» - ул. Олега Кошевого, 27а.
«Лучший двор, благоустроенный жителями дома более 80 квартир» - придомовая территория по адресу: ул. Владивостокская, 38а.
«Лучший двор ТСЖ (ЖСК)» - ул. Артемовская, 132.
«Лучшая цветочная клумба во дворе МКД» - ул. Гоголя, 43.
«Лучший подъезд, отремонтированный силами инициативной группы» - подъезд № 4, ул. Трехгорная, 72.
«Лучший подъезд ТСЖ (ЖСК)» - подъезд № 1, ул. Запарина, 137.
«Дом образцового содержания» - ул. Ворошилова, 30.
«Дом высокой гражданской ответственности» - ул. Подгаева, 1а.
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