В Хабаровске выбрали «Лучший двор, лучший подъезд»

Победители названы, адреса известны, мы с Александром отправляемся посмотреть как живут другие.

Относительно новая улица Подгаева к редакции ближе всего, с нее и начинаем. Здесь, в доме 1а, согласно протоколу номинации, живут люди с высокой гражданской ответственностью. В чистом дворе – много машин, за машинами – детская площадка. Перед подъездами – красивые клумбы, скамейки, фонарики, урны. Цоколь дома украшен тематическими картинками – про то, как здорово сажать цветы и создавать чистоту. Есть и призыв доносить мусор до специального контейнера. Как раз к нему и направляется девушка с большим мусорным мешком и коробками.

- Знаете ли вы, что по версии мэрии живете в доме высокой гражданской ответственности? – спрашиваю, предложив помощь.

- Подождите, - улыбается Анастасия. - Это важно. Я выключу музыку, - снимает она наушники.

- И как проявляется эта ответственность?

- Лично я, как владелец двух собак, всегда убираю за ними: в карманах всегда пакеты, никогда не позволяю себе другого поведения. Глядя на то, как работает наше ТСЖ, хочется вести себя соответственно. Я и в других местах жила, знаю, что по-разному бывает. В этом доме живем полтора года, выбирали место, чтобы и нам было удобно, и детям хорошо. Поддерживаем все, что делается. К примеру, моем подъезд. Уборщица моет только лифты и первый этаж, а у нас с соседками график дежурств. Клумбами занимается соседка из другого подъезда – у нее все хорошо получается.



В лучшем подъезде, отремонтированном силами инициативной группы, к чистоте призывают в стихах. Вот они, стоят в рамочках на этажах. И какая-то сказочная плитка, и цветы вдоль лестниц. Но что подкупает лично меня – это, конечно, нарисованные на стенах коты. Они, кстати, «живут» не только в подъезде № 4, но и перед каждой парадной.

- Мы на собрании дома кинули клич: скидываемся идеями и талантами, - рассказывает Галина Владимировна, одна из старших по подъезду. – Вот одна соседка украсила стены, другие цветов с дач привезли, кто-то стихи сочинил. Хорошо, что у нас есть Лидия Михайловна, домком. Мы предлагаем, она организовывает, и как-то все вместе, потихоньку-потихоньку. Началось с того, что однажды мы выиграли грант, вложили в благоустройство, потом еще и еще. Так и пошло. Тратим на что хватает.

- Как люди реагируют?

- Основная масса – прямо хорошо. Мы с людей ничего дополнительно не собираем. На собрании молодежь подстегиваем – предлагайте, у вас мозги быстрее работают, дети растут!

- Вы что, собрания вживую проводите?

- Конечно!



В единственном подъезде бывшего общежития на ул. Запарина, 137 (лучший подъезд ТСЖ) нас встречают Скайуокер и Дарт Вейдер. Рядом с почтовыми ящиками расположился Хогвардс, напротив - Амурский мост, Хехцир, дальневосточная тайга…

«Не бойся перемен, иначе мечты так и останутся мечтами», - призывают пробовать и воплощать нарисованные на стене изречения. Правда, такая разнообразная красота – прямо на все вкусы – только на первом этаже. Выше – еще разруха.



- Третий год как мы создали ТСЖ, - рассказывает его председатель Александр Дорофеев, - примерно то, что вы видели выше, было везде. Дом 1987 года постройки, и, кажется, с момента сдачи им никто не занимался. Мы ремонтировали коммуникации, сейчас взялись за подъезд. Подали заявку на капитальный ремонт лифтов – один из них не работал вообще никогда! – выиграли, поэтому пока выше приостановили ремонт стен, чтобы не испортить. Но на следующий год уже запланировали: сделаем этажа четыре. Зато привели в порядок крыльцо – все-таки лицо дома, парадный вход.

- Нет. Это плата по статье «Содержание и ремонт жилья». У нас не слишком низкая, но, наверное, уже и не такая высокая плата за квадратный метр – 48 рублей. Это раньше она казалась большой - с 2012 года здесь живу, не менялась.- В целом довольны. Есть, конечно, и такие, кто спрашивает, зачем делать крыльцо, когда в подъезде еще чёрт-те что творится. Были б деньги, все делали б за раз!- Да, можно сэкономить, взять 300 тысяч рублей, снизу доверху покрасить, не заморачиваться настроением и уютом, - смеется Александр, - но мне кажется, облик дома, в котором ты живешь, не та сфера, где нужно экономить.

Двор по адресу ул. Ворошилова, 30 мне знаком давно – поблизости живут внуки, и иногда мы ходим туда гулять. Каждый раз меня впечатляет разумный подход: здесь - уголок для мам с колясками, в противоположной стороне двора – для шумных малышей, а вот – снаряды для подростков. Скамейки для вездесущих бабушек, как и положено: с видом на подъезд. Даже дворовым курильщикам оформлена выгородка, чтобы с глаз долой. Рада, что вскоре на доме 30 появится табличка «Дом образцового содержания». Мне кажется, он это заслужил.

Территориями у домов 38а на ул. Владивостокской (ЖК «Корф») и 132 на ул. Артемовской (ТСЖ «Золото») полюбовались издалека – неприступные они, как форт Баярд. Но, наверное, комфортные для проживания. А вот вид на лучшую клумбу города (во дворе МКД, разумеется) доступен всем горожанам, кто забредет в район ул. Гоголя, к дому 43.

- По предложениям участников 2018 года в порядок проведения конкурса были внесены изменения. Например, поменялись сроки проведения смотра-конкурса, номинации конкурса, а также были конкретизированы критерии оценки по каждой номинации, и самое главное и новое изменение - это интернет-голосование на первом этапе конкурса, - рассказала главный

специалист отдела управления ЖКХ администрации Хабаровска Светлана Чистякова.

В этом году за призовые места боролись жители 195 многоквартирных жилых домов. Участники соревновались друг с другом в 8 номинациях. Призовой фонд конкурса составил 480 тысяч рублей. Цель состязания – привлечь жителей к мероприятиям по благоустройству и очистке города, а также распространение положительного опыта управления и содержания МКД.





Ирина Северцева

Фото Александра Решетова





Торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса

состоится в ноябре:

«Лучший двор, благоустроенный жителями дома до 80 квартир» - ул. Олега Кошевого, 27а.

«Лучший двор, благоустроенный жителями дома более 80 квартир» - придомовая территория по адресу: ул. Владивостокская, 38а.

«Лучший двор ТСЖ (ЖСК)» - ул. Артемовская, 132.

«Лучшая цветочная клумба во дворе МКД» - ул. Гоголя, 43.

«Лучший подъезд, отремонтированный силами инициативной группы» - подъезд № 4, ул. Трехгорная, 72.

«Лучший подъезд ТСЖ (ЖСК)» - подъезд № 1, ул. Запарина, 137.

«Дом образцового содержания» - ул. Ворошилова, 30.

«Дом высокой гражданской ответственности» - ул. Подгаева, 1а.



