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Газета «Молодой дальневосточник XXI век» вошла в число «СМИротворцев»
«Крутые тексты, актуальнейшие темы» - так отзывались о цикле статей газеты «Звучи, родной язык!», представленном на Всероссийский конкурс «СМИротворец».
Тема межнациональных и этноконфессиональных отношений как никакая другая актуальна для Хабаровского края. В нашем регионе есть представители 145 этносов, в том числе 8 народов, для которых край – историческая родина.
При этом наш край – один из самых мирных, самых доброжелательных регионов в России. В этом заслуга и власти, и гражданского общества. Ассамблею народов Хабаровского края считают сильнейшей в стране.
Поэтому вполне заслуженно то, что окружной этап Всероссийского регионального конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений прошел именно в Хабаровске.
Это не просто - писать о народах, о традициях, об особенностях культуры, о проблемах межэтнических и межконфессильнальных отношений. Помимо такта, нужна и смелость, и ответственность, и искренность, и любовь. А еще быть интересным читателю, слушателю, зрителю. Идти в ногу со временем.
В конкурсе «СМИротворец – Дальний Восток» приняли участие 104 средства массовой информации. Было представлено более 500 работ, из которых каждая достойна победы в этом конкурсе. В финал вышли работы 12 редакций.
Удивительное дело - общая тональность: словно это приехали в город на Амуре не журналисты из разных уголков такого огромного Дальнего Востока, а друзья, единомышленники, родственные души.
Прием конкурсантам, конечно, был оказан знатный. В первый день – экскурсия в древнее национальное село Сикачи-Алян.
Остановка в Анастасьевке, там, где поворот на Петропавловское озеро, это повод не только размять затекшие мышцы, а попробовать кулинарный бренд трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – огромные сельские пирожки. Судя по журналистской радостной реакции, видимо, у пирожков рекордные размеры для Дальневосточного округа. Такого они никогда не видели.
А потом был Сикачи-Алян. Жаль, конечно, что петроглифы не получилось посмотреть из-за того, что уровень Амура был высоким и все базальтовые камни с выдолбленными изображениями оказались под водой.
Зато была и национальная подвижная игра, и катание в лодке по Амуру, и знакомство с древней амурской аборигенной культурой, и обед: особая нанайская уха и десерт – солима из нанайских лепёшек и ягод.
Второй день - семинары и, естественно, церемония награждения. В семинарах помимо финалистов конкурса приняли участие начинающие журналисты – студенты ТОГУ и представители хабаровских СМИ.
Здорово, конечно, что активно поддержала конкурс Ассамблея народов Хабаровского края. Хабаровчане не просто помогали организовать, они еще и болели за земляков. И журналисты не подвели – три призовых места у хабаровчан:
- в номинации «Печать» 1 место - журнал "Лучшее в Хабаровске" (г. Хабаровск). Материалы Анастасии Хаустовой "Душевная встреча", "Под одним солнцем" и "Под крышей мира" Марины Устимовой;
- в номинации «Телевидение» 3 место - телекомпания «СЭТ-Медиа» (г. Хабаровск). Авторская программа Александра Ткаченко "Национальная глобальная кухня";
- в номинации «Родные языки» 1 место - газета «Молодой дальневосточник ХХI век». Цикл публикаций Юрия Вязанкина «Звучи, родной язык» - статьи «Пока молчит Кайлусу», «Нохчийн метан де», «Удэгейцы, азбука и связующая нить».
Стоит отметить удивительные лауреатские работы из Улан-Удэ.
Бурятский ответ федеральной программе «Жди меня», где китайской девушке с русскими корнями помогли найти родственников в России.
Еще одна работа - проект в сети YouTube «Тухэриг». Молодые люди в национальных костюмах ходят по улицам Улан-Удэ и проверяют местных жителей, насколько хорошо они владеют родным языком.
По словам Веры Черневой, члена жюри, собственного корреспондента «Российской газеты», все работы очень нестандартные, большинство посвящено неизвестным аспектам культуры народов, которые живут на Дальнем Востоке.
ХI Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.
Впереди окружные этапы конкурса в Удмуртской Республике и Ростове-на-Дону. В конце ноября лучшие из лучших соберутся в Москве на финальные мероприятия конкурса «СМИротворец-2019».
Юрий Бабушкин
Фото Владислава Андреева
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