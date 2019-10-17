Психоневрологический интернат в Некрасовке начнут строить в этом году

Общественная палата Хабаровского края провела круглый стол, участники которого обсудили строительство психоневрологического интерната в Некрасовке. В заседании приняли участие родители детей с метальными нарушениями, представители органов исполнительной власти края, Законодательной Думы края, общественность.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, потребность в новом учреждении возникла в связи с необходимостью переселить жительниц психоневрологического интерната поселка Горин. Деревянное здание, построенное 50-х годах прошлого века, находится в аварийном состоянии. Против строительства выступают родители детей с ментальными нарушениями. Они опасаются, что в случае, если они не смогут в дальнейшем ухаживать за своими детьми, последних переведут в этот интернат. Родители считают, что в учреждении их дети не будут обеспечены социальными услугами на должном уровне.

- В крае необходимо развивать стационарозамещающий комплекс услуг, который предполагает нахождение в домах сопровождаемого проживания, наличие дневной занятости, сопровождаемое трудоустройство. Такие дома и квартиры уже есть в других регионах страны. В них инвалиды проживают малыми группами. Считаем, что именно от государства должны исходить инициативы на реализацию подобных проектов. Нужно рассматривать ресурсы СОНКО и бизнес-структур, - сказала член Общественной палаты Хабаровского края, руководитель автономной некоммерческой организации «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» Наталья Евтеева.

По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе проживает 72 тыс. инвалидов, из них 3700 являются недееспособными. В психоневрологических интернатах проживают 1607 человек. В этом году специалисты института им. Сербского обследовали всех их на предмет обоснованности их нахождения в учреждении. В итоге возможность выхода на сопровождаемое проживание есть только у двоих.

- Мы постепенно продвигаемся в части стационарозамещающих технологий. Развивается система родственного ухода, действует возмездная опека. В этом году мы планируем начать проект «Передышка», который предполагает выделение дополнительных мест в психоневрологических интернатах. Сюда будут на время помещаться инвалиды, родственникам которых необходимо решить неотложные вопросы, либо психологически восстановиться. Также планируем внедрять практику дневного пребывания. Существует много вариантов сопровождаемого проживания, которые опробованы в пилотном режиме в разных регионах. Но стандартов, к сожалению, нет. Поэтому каждый регион идет своим путем. До конца года на базе трех социальных учреждений в тестовом режиме будут открыты учебно-тренировочные квартиры, - сообщила заместитель начальника управления социальной поддержки населения - начальник отдела по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения края Ирина Рощина.

По итогам круглого стола принято положительное решение о начале строительстве объекта. Также в крае будет создана рабочая группа по решению вопроса о сопровождаемом проживании людей с ментальными нарушениями здоровья.

На сегодняшний день определен застройщик - ООО «Капторстрой». До конца года запланировано начало строительства, в частности - устройство фундамента. Основные работы развернутся в 2020 году. Объект планируется сдать в 2021 году. Проектом предусмотрено два жилых корпуса на 200 человек каждый, столовую, административное здание, баню, два КПП, клуб культуры и отдыха, гараж и котельную. Постройки разместятся на участке в 10 тыс. кв. метров. Территория будет удалена от села примерно на 1,5 км. Общая стоимость работ оценивается в 1,3 млрд рублей. Средства выделены в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Программа, в том числе, предполагает улучшение условий проживания в домах-интернатах.