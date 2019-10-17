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Психоневрологический интернат в Некрасовке начнут строить в этом году
Общественная палата Хабаровского края провела круглый стол, участники которого обсудили строительство психоневрологического интерната в Некрасовке. В заседании приняли участие родители детей с метальными нарушениями, представители органов исполнительной власти края, Законодательной Думы края, общественность.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, потребность в новом учреждении возникла в связи с необходимостью переселить жительниц психоневрологического интерната поселка Горин. Деревянное здание, построенное 50-х годах прошлого века, находится в аварийном состоянии. Против строительства выступают родители детей с ментальными нарушениями. Они опасаются, что в случае, если они не смогут в дальнейшем ухаживать за своими детьми, последних переведут в этот интернат. Родители считают, что в учреждении их дети не будут обеспечены социальными услугами на должном уровне.
По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе проживает 72 тыс. инвалидов, из них 3700 являются недееспособными. В психоневрологических интернатах проживают 1607 человек. В этом году специалисты института им. Сербского обследовали всех их на предмет обоснованности их нахождения в учреждении. В итоге возможность выхода на сопровождаемое проживание есть только у двоих.
По итогам круглого стола принято положительное решение о начале строительстве объекта. Также в крае будет создана рабочая группа по решению вопроса о сопровождаемом проживании людей с ментальными нарушениями здоровья.
На сегодняшний день определен застройщик - ООО «Капторстрой». До конца года запланировано начало строительства, в частности - устройство фундамента. Основные работы развернутся в 2020 году. Объект планируется сдать в 2021 году. Проектом предусмотрено два жилых корпуса на 200 человек каждый, столовую, административное здание, баню, два КПП, клуб культуры и отдыха, гараж и котельную. Постройки разместятся на участке в 10 тыс. кв. метров. Территория будет удалена от села примерно на 1,5 км. Общая стоимость работ оценивается в 1,3 млрд рублей. Средства выделены в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Программа, в том числе, предполагает улучшение условий проживания в домах-интернатах.
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