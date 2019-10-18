Ведущий российский трансплантолог приехал в Хабаровский край

Хабаровский край с рабочим визитом посетил известный российский хирург-трансплантолог Сергей Готье. Он побывал в 1-й краевой больнице, а также в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, где оценил возможности для открытия на их базе новых направлений. Результатами увиденного директор Национального медицинского исследовательского центра поделился с губернатором Сергеем Фургалом.

- В первую очередь должен констатировать, что в регионе сохранилась сильная команда хирургов, которые сегодня действительно способны проводить уникальные операции. Отличный коллектив работает в 1-й краевой больнице. Само учреждение тоже с большим потенциалом, хотя могло бы его расширить. Например, можно было бы открыть на базе клиники трансплантологию. Такие центры уже есть во многих регионах страны и они успешно работают, - сообщил Сергей Готье.

Как отметил Сергей Фургал, новые виды высокотехнологичной медицинской помощи безусловно помогают в борьбе со многими сложными заболеваниями. В регионе построен онкологический центр, выпускают свои радиофармпрепараты, на базе сердечно-сосудистого центра в год делают до 5 тысяч операций.

- В перспективе у нас есть возможности для организации и такого вида помощи пациентам. В Хабаровске расположен медуниверситет, где готовят кадры, есть клиники с уже профессиональными коллективами. Что касается 1-й краевой больницы, то мы запланировали ее капитальный ремонт и модернизацию. Будем закупать оборудование и можно рассматривать разные направления, которые будут спасать жизнь нашим жителям, - подчеркнул глава региона.

Сергей Владимирович Готье - хирург и главный трансплантолог Минздрава России, руководит ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова". По информации пресс-службы правительства региона, долгие годы является ведущим российским специалистом в области трансплантологии и создания искусственных органов, а также хирургической гепатологии. Академик Российской академии наук, Российской академии медицинских наук. Также заведует кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Имеет степень доктора медицинских наук и звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации.





Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru