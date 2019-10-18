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Ведущий российский трансплантолог приехал в Хабаровский край
Хабаровский край с рабочим визитом посетил известный российский хирург-трансплантолог Сергей Готье. Он побывал в 1-й краевой больнице, а также в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, где оценил возможности для открытия на их базе новых направлений. Результатами увиденного директор Национального медицинского исследовательского центра поделился с губернатором Сергеем Фургалом.
Как отметил Сергей Фургал, новые виды высокотехнологичной медицинской помощи безусловно помогают в борьбе со многими сложными заболеваниями. В регионе построен онкологический центр, выпускают свои радиофармпрепараты, на базе сердечно-сосудистого центра в год делают до 5 тысяч операций.
Сергей Владимирович Готье - хирург и главный трансплантолог Минздрава России, руководит ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова". По информации пресс-службы правительства региона, долгие годы является ведущим российским специалистом в области трансплантологии и создания искусственных органов, а также хирургической гепатологии. Академик Российской академии наук, Российской академии медицинских наук. Также заведует кафедрой трансплантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Имеет степень доктора медицинских наук и звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации.
Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru
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