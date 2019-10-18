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300 мест в ясельных группах детсадов Хабаровского края открыли в этом году
Около тысячи мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет планируют открыть в детсадах Хабаровского края до 2021 года. Ясельные группы создают в рамках федерального нацпроекта «Демография».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ясли открыты в детсадах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, Охотском районах, а также в районе им. Лазо.
До конца года запланировано еще 195 мест для детей от 2 месяцев в четырех строящихся детских садах Хабаровска и пос. Дормидонтовка Вяземского района.
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