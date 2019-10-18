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Объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае введут до конца года
Международная специализированная выставка «Дорога» стартовала в Екатеринбурге. Ключевым событием первого дня стал Всероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год». В нем принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
Открывая совещание, вице-премьер Максим Акимов поблагодарил регионы, которые в рамках нацпроекта завершили дорожные программы 2019 года. Таких территорий - 13, еще 30 практически вплотную подошли к этому рубежу. В целом объем работ по устройству дорожного покрытия превышает 86%. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
Регионы призвали обратить внимание на показатели повышения безопасности, обеспечить четкое планирование мероприятий, чтобы до конца этого года заключить контракты и выйти на выполнение дорожных работ в 2020 году, как только кончится зима.
Как отметил глава краевого Минтранса Валерий Немытов, приобретенный опыт по реализации приоритетного проекта позволил региону оперативно включиться в работу.
Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его участниками являются 83 региона. В Хабаровском крае работы ведутся в Комсомольской и Хабаровской агломерациях. Планируется, что до 2024 года на повышение качества дорожной инфраструктуры региону выделят более 23 млрд рублей.
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