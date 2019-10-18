Объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае введут до конца года

Международная специализированная выставка «Дорога» стартовала в Екатеринбурге. Ключевым событием первого дня стал Всероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год». В нем принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Открывая совещание, вице-премьер Максим Акимов поблагодарил регионы, которые в рамках нацпроекта завершили дорожные программы 2019 года. Таких территорий - 13, еще 30 практически вплотную подошли к этому рубежу. В целом объем работ по устройству дорожного покрытия превышает 86%. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

- Если говорить о предстоящих задачах, то главная цель нашего национального проекта - сделать дорожную стройку технологически принципиально другой: от диагностики до интеллектуальных систем управления транспортом. Через 5 лет мы должны получить инновационный, интеллектуальный, насыщенный лучшими мировыми практиками дорожно-строительный комплекс, - подчеркнул Максим Акимов.

Регионы призвали обратить внимание на показатели повышения безопасности, обеспечить четкое планирование мероприятий, чтобы до конца этого года заключить контракты и выйти на выполнение дорожных работ в 2020 году, как только кончится зима.

Как отметил глава краевого Минтранса Валерий Немытов, приобретенный опыт по реализации приоритетного проекта позволил региону оперативно включиться в работу.

- В этом году мы законтрактовали 111 объектов, это как улицы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, дороги муниципального значения в Хабаровском районе, так и дорожная сеть, которая состыковывается с федеральными трассами. Главное достижение, что все эти объекты до конца года будут введены в строй. Мы уже готовим задел на будущий год. Для нас это важное направление работы, потому что без развитой дорожной инфраструктуры нельзя говорить не только о повышении качества жизни населения, но и о притоке в регион новых инвестиций, - заявил Валерий Немытов.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его участниками являются 83 региона. В Хабаровском крае работы ведутся в Комсомольской и Хабаровской агломерациях. Планируется, что до 2024 года на повышение качества дорожной инфраструктуры региону выделят более 23 млрд рублей.