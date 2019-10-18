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Активисты Хабаровского края получат почти 1,5 млн рублей на свои инициативы
Итоги грантового конкурса среди физических лиц подвели в Федеральном агентстве по делам молодежи. По результатам экспертной оценки гранты на общую сумму почти в 180 миллионов рублей получат 375 лучших молодежных проектов. В их числе 4 инициативы, заявленных участниками от Хабаровского края.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 600 тысяч рублей выиграла Мария Пак с проектом «Железный киль». На деньги гранта она намерена организовать Workout-площадку для спортсменов парусной школы и молодежи в Комсомольске-на-Амуре. Место для тренировок необходимо для подготовки к участию в парусных регатах и спортивных соревнованиях. Ожидается, что пропускная способность площадки, которую установят на территории водноспортивного комплекса на улице Дзержинского, составит около 30 тысяч человек в год
Финансовую поддержку в размере 600 тысяч рублей также получит Ольга Хен. География её проекта «Помоги вовремя!» распространяется не только на Хабаровский край, но и также Амурскую область, Еврейскую автономию, Приморье и Забайкалье. Волонтерский корпус в составе 100 человек будет проводить в сузах и вузах регионов-участников мастер-классы по оказанию первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, при травмах ожогах, перегревании и отравлениях.
Дарье Слепневой выделят 150 тысяч рублей на реализацию проекта «Береги здоровье смолоду!». Ее цель - пропаганда ЗОЖ и повышение ответственности школьников и студентов за сохранение и укрепление собственного здоровья. Для этого активистка запланировала проведение интерактивных уроков, квестов, дебатов и интеллектуальных игр в учебных заведениях Хабаровска.
Еще 140 тысяч рублей получит автор проекта «Образовательный стендап-лекторий для учащихся Jam! Speech» Дмитрий Морозов. Молодой учитель истории хочет научить школьников края основам презентационной грамотности. Ребят ждут занятия по сценической речи, планированию выступлений, знакомство с техникой и методами общения с публикой. По итогам проекта слушатели продемонстрируют полученные знания перед сверстниками в стендап-шоу.
Отметим, что в федеральном конкурсе приняли участие активисты из 84 регионов страны. Заявки принимались в АИС «Молодежь России» по девяти номинациям: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей», «Молодежные медиа».
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