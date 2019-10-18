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Муниципальные предприятия Хабаровска готовы к зиме
Градоначальник осмотрел технику, склад противогололедной смеси и пообщался с работниками учреждения. В этом году обновления подвижного состава не было, однако все машины в строю и подготовлены к уборке снега.
Качеству песка глава города уделил особое внимание:
В этом году «на плечи» предприятия ложится больший объем уборки, чем в 2018-м. В Железнодорожном районе сданы в эксплуатацию после ремонта улицы Донская, Производственная, Лазо, 202-ой воздушной бригады и другие. Дополнительно специалистам предприятия нужно будет обслуживать 3,5 тысячи квадратных метров. Предприятие укомплектовано штатом специалистов для управления специализированной техники, нет потребности в механизаторах. Закуплены все расходные материалы – щетки, отвалы, ГСМ.
Также глава города распорядился в будущем привлекать предприятие к работам по ямочному ремонту на территории района. Специальная техника и мастера для этого есть. Кроме этого, Сергей Кравчук дал здание своим заместителям продумать вопрос о содержании транспортных развязок, которые находятся на балансе предприятия.
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