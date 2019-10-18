Муниципальные предприятия Хабаровска готовы к зиме

Градоначальник осмотрел технику, склад противогололедной смеси и пообщался с работниками учреждения. В этом году обновления подвижного состава не было, однако все машины в строю и подготовлены к уборке снега.

«Мы выставляем 31 единицу техники – это роторы, погрузчики, грейдеры, комбинированные машины. Все они готовы к работе зимой. Плюс к этому, на случай серьезного снегопада есть договор со сторонними предприятиями на аренду еще 3 машин. Кроме этого, мы заготовили 1,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси. На подходе еще 2 тонны материала», - рассказал директор МУП «Восток» Валерий Егоров.

Качеству песка глава города уделил особое внимание:

«Смотрите, чтобы песок был без глины – иначе проблем не оберетесь. И машины в негодность придут из-за механизмов, забитых примесями, и на дорогах потом все решетки будут забиты, а весной будет непросто все это убрать», - отметил Сергей Кравчук.

В этом году «на плечи» предприятия ложится больший объем уборки, чем в 2018-м. В Железнодорожном районе сданы в эксплуатацию после ремонта улицы Донская, Производственная, Лазо, 202-ой воздушной бригады и другие. Дополнительно специалистам предприятия нужно будет обслуживать 3,5 тысячи квадратных метров. Предприятие укомплектовано штатом специалистов для управления специализированной техники, нет потребности в механизаторах. Закуплены все расходные материалы – щетки, отвалы, ГСМ.

«Уверен, что зимой территория Железнодорожного района будет своевременно очищаться от снега. Я лично убедился, что предприятие готово даже к самым серьезным снегопадам. Если потребуется, то специалисты МУП «Восток» придут на помощь коллегам других предприятий благоустройства», - отметил Сергей Кравчук.

Также глава города распорядился в будущем привлекать предприятие к работам по ямочному ремонту на территории района. Специальная техника и мастера для этого есть. Кроме этого, Сергей Кравчук дал здание своим заместителям продумать вопрос о содержании транспортных развязок, которые находятся на балансе предприятия.