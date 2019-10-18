Новости
«Филиалы библиотек нужно открывать в жилмассивах» - мэр Хабаровска
Глава города также отметил важность привлечения в отрасль молодых специалистов и популяризации чтения среди жителей краевого центра.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил развивать сеть филиалов библиотек в жилмассивах.
Второй важный вопрос, озвученный на заседании коллегии при мэре города, – «омоложение» отрасли. За последние годы в сеть библиотек пришли 10 молодых специалистов. Из всей численности сотрудников доля возрастных работников, которым исполнилось более 55 лет, составляет почти половину.
Также глава города поручил создавать новые формы работы библиотек для привлечения читателей, юных горожан, культивировать семейные походы за книгами. По информации управления культуры, в 2019 году библиотеки провели более 4 тысяч массовых мероприятий. Их посетили 73 тысячи горожан. Ежегодно фонды муниципальных библиотек пополняются на 7 тысяч единиц. За последние три года приобретено более 21,5 тысяч экземпляров книг.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов13 657
С места событий: Останки на берегу водоема10 409
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 150
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 226
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136