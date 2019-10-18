«Филиалы библиотек нужно открывать в жилмассивах» - мэр Хабаровска

Глава города также отметил важность привлечения в отрасль молодых специалистов и популяризации чтения среди жителей краевого центра.

«На сегодня у нас работают два филиала системы централизованных библиотек: детских и взрослых. Они расположены в 21 здании и рассредоточены во всех районах Хабаровска. Однако общий уровень обеспеченности библиотеками составляет 58%. Строительство нового здания муниципальной библиотеки очень затратно», - рассказала начальник городского управления культуры Марина Стоякина.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил развивать сеть филиалов библиотек в жилмассивах.

«Небольшие помещения либо квартиры многокомнатные можно оборудовать под библиотеки. Сделать необходимый ремонт, закупить оборудование. Думаю, 2-3 таких мини-филиала в год реально создать. Горожанам не нужно будет ехать куда-то далеко – все будет под рукой, к тому же в библиотеках будут проводиться интересные мероприятия для жителей всего жилмассива – а это и общение, и интересный досуг», - заключил градоначальник.

Второй важный вопрос, озвученный на заседании коллегии при мэре города, – «омоложение» отрасли. За последние годы в сеть библиотек пришли 10 молодых специалистов. Из всей численности сотрудников доля возрастных работников, которым исполнилось более 55 лет, составляет почти половину.

«Давайте популяризировать профессию библиотекаря. Водите школьные экскурсии в «храмы книг», показывайте их изнутри. Мы ежегодно молодым учителям выдаем служебные квартиры, думаю, 1-2 квартиры можно выделять и для работников библиотечной сети. Надо привлекать и закреплять молодые кадры в отрасли», - отметил Сергей Кравчук.

Также глава города поручил создавать новые формы работы библиотек для привлечения читателей, юных горожан, культивировать семейные походы за книгами. По информации управления культуры, в 2019 году библиотеки провели более 4 тысяч массовых мероприятий. Их посетили 73 тысячи горожан. Ежегодно фонды муниципальных библиотек пополняются на 7 тысяч единиц. За последние три года приобретено более 21,5 тысяч экземпляров книг.