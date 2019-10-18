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Навигация на Амуре завершится 28 октября
Решение об этом принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Хабаровска.
Запрет выхода на воду вызван ухудшением погодных условий и началом ледостава. Исключение касается только маломерных судов, которые используют государственные органы власти, осуществляющие надзорные функции, а также уполномоченные на проведение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов, медикаментов и почты.
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