Навигация на Амуре завершится 28 октября

Решение об этом принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Хабаровска.

Запрет выхода на воду вызван ухудшением погодных условий и началом ледостава. Исключение касается только маломерных судов, которые используют государственные органы власти, осуществляющие надзорные функции, а также уполномоченные на проведение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов, медикаментов и почты.